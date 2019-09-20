Эстер Перель: "Мужчина живет под властью своего пениса"

"В Соединенных Штатах она считается звездой. Сексолога и психотерапевта Эстер Перель называют "гуру отношений и секса", пишет Le Figaro, добавляя, что ее первая книга "Эротический интеллект" стала всемирно известной и ее перевели на 27 языков, а вторая книга, "Право на "лево", стала бестселлером в США.

"Ключевой темой для Эстер Перель является преобразование отношений между мужчинами и женщинами. Недавно ставшему модным словосочетанию "кризис мужественности" она предпочитает понятие "переходный период". В преддверии 2020 года мужчина действительно должен измениться. Но, по ее словам, непременным условием должно стать то, что женщина, наконец, должна позволить ему это сделать", - отмечает автор публикации Марион Гали-Ромуно.

"(...) Мир обеспокоен властью мужчин и тем, что они с ней делают, но на самом деле нужно не обрушиваться на их силу, а браться за разрешение проблемы их страха перед бессилием. Знаете ли, слова "лузер" не существует в женском роде, - заявила Перель в интервью изданию. - Женщина не боится сказать: "Я не женщина". Она не боится утратить свою идентичность, потому что у нее есть месячные, она вынашивает детей... У мужчины же есть только его пенис, и он живет под его властью в страхе оказаться немужчиной, если последний не функционирует так, как ему хочется".

"(...) До 5 или 6 лет мальчик ничем не отличается от девочки. У него есть связь с собственной восприимчивостью, он умеет расшифровывать свое эмоциональное окружение, он знает, что такое непосредственна эмоциональная реакция, он находится в контакте со своими чувствами и переживаниями других людей. А потом, в возрасте 6-7 лет, когда он идет в первый класс, что-то происходит. Там он совершенно бессознательно начитает понимать, что это совсем не то, что от него ожидают. Он вовлекается в код мужественности. И осознает, что для того, чтобы считаться мужчиной, нужно быть сильным, не показывать свой страх, а лучше не бояться вообще, не быть уязвимым, и в это необходимо играть, даже когда тебе плохо, в любом случае надо быть самодостаточным", - отмечает эксперт.

"(...) Мы не равны и не одинаковы. Цель не в том, чтобы мы становились таковыми. Очень глупый пример: есть множество мужчин, которые могли быть стать гораздо лучшими родителями и хранителями семейного очага, чем их жены. Но готовы ли эти женщины сказать: "Я все равно вижу в нем мужчину, если он остается дома? Здесь проявляется женское лицемерие. Сегодня они вполне готовы сказать, что не испытывают желания воспитывать своих детей, что им хочется блистать вне дома. Женщины соглашаются взглянуть на себя по-другому, но они еще не готовы увидеть по-другому ЕГО. И он тоже! Патриархальная модель не исчезла, до этого еще очень далеко. (...) Мужчины оказываются в авторитарной системе, потому что там им четко говорят, что справедливо, что несправедливо, что они вправе делать, а что не вправе. Авторитаризм всегда связан с потерей мужчинами уверенности в себе. Возникают новые лидеры - Эрдоган, Путин, Трамп...", - анализирует собеседница издания.

"Я считаю, что движение #MeToo попало в самую точку, задев старейший в мире рыночный обмен. Во все времена мужчины получали доступ к молодости и сексуальности благодаря своей власти и богатству. Женщины получали доступ к власти и общественному статусу благодаря своей молодости и сексуальности. Каждый использовал свои ресурсы, чтобы договориться о том, к чему у него иначе не было бы доступа. Возникал старый и добрый двойной рынок. Но движение #MeToo провозгласило: женщины больше не хотят такого обмена, они не хотят играть по правилам, навязанным мужчинами или женщинами предыдущих поколений. И в этом, на мой взгляд, #MeToo больше говорит о разрыве между женщинами, чем о разрыве между мужчинами и женщинами. То, что женщины моего возраста воспринимали как нечто нормальное, как, например, цену, которую надо заплатить, 25-летние женщины уже никогда не позволят", - рассуждает 61-летняя Эстер Перель.

"(...) На телепередаче в Австралии одна женщина спросила меня, что ей делать со своим мужем-импотентом. Вся суть заключалась именно в вопросе! Стало ясно, что вся индустрия семейной психотерапии была занята тем, что сделать, чтобы пенис наконец-то стал послушным и делал то, чего от него ждут. Секундочку, а разве у этого мужчины нет рук, у него нет кожи, волос, улыбки, глаз ?! Мы занимаемся любовью с помощью тысячи вещей. Что происходит? Кто все решает, пенис или человек? Вот что нужно изменить в мужской сексуальности. А заодно и ложную идею о том, что женская сексуальность является психологической, субъективной, многомерной, контекстуальной, в противоположность мужской сексуальности, которая является естественной, автоматической, где половой член всегда присутствует, он всегда готов и просто ищет повод для атаки. Но мужская сексуальность совсем не простая. Она также во многом психологическая", - уточняет сексолог.

"Все общество должно осознать это и перестать говорить о сексе в соответствии с фаллической моделью проникновения в ходе полового акта, который завершается, когда мужчина "кончает" и засыпает. Сексуальность проявляется во многом, а не только в акте. Нередко работая с парами, я слышу, как мужчины говорят: "Ничто не делает меня более счастливым, чем видеть, как она получает удовольствие". Сегодня мужчина больше не хочет быть "функцией", он хочет, чтобы его партнерша тоже принимала участие и наслаждалась. С другой стороны, крайне редко можно услышать, как женщина говорит: "Ничто не делает меня более счастливой, чем видеть, как он получает удовольствие". Ей на это совершенно наплевать! Ее возбуждает то, что она испытывает сама. Интересно, что это полностью противоречит их социальным ролям. Насколько в своей социальной роли мужчина чувствует себя обязанным быть самодостаточным, настолько в сексуальных отношениях он испытывает желание разделить с кем-о свое удовольствие. И настолько же, с учетом того, что социальная роль женщины предписывает ей обязанность думать обо всех и забывать о себе, для стимулирования своего полового чувства она должна перестать думать о других. Никогда не нужно спрашивать женщину, что ее возбуждает, надо спрашивать ее, как она возбуждается. Мужчина может делать все, что угодно, но если женщина оторвется от своих собственных ощущений, то ничего не получится", - резюмирует Перель.