Почему вы можете опьянеть после сладкого безалкогольного напитка

"Некоторые люди пьянеют, не выпив при этом ни капли алкоголя. Причиной могут быть производящие алкоголь кишечные бактерии. Со временем они даже могут вредить печени - и такие случаи, вероятно, встречаются не так редко", - пишет журналистка швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Лена Штальмах.

"Все началось с пациента одной из больниц Пекина. Мужчина часто был в нетрезвом состоянии, хотя, как он уверял, не употреблял алкоголь. При этом в его печени наблюдались избыток жира и воспаления, как у алкоголика. К тому же в его крови содержалось до 0,4 промилле алкоголя - такой уровень алкоголя наблюдается у мужчины после трех выпитых бокалов вина через два часа. Однако последующие исследования показали, что уровень алкоголя в крови пациента поднимался не из-за его употребления, а из-за употребления сахаросодержащих напитков", - передает издание.

Этот феномен известен как "синдром внутренней пивоварни", поясняет автор статьи. Он был описан ранее, однако тогда речь шла о дрожжевых грибках, перерабатывающих сахар в алкоголь в кишечнике человека. Но китайские врачи не обнаружили грибков. Они установили, что в кишечнике пациента в большом количестве содержались кишечные бактерии типа Klebsiella pneumoniae - их число превышало таковое у здорового человека в 900 раз, отмечается в публикации.

"Очевидно, именно они стали причиной высокого содержания алкоголя в крови мужчины. Лечение антибиотиками избавило его от бактерий, производящих алкоголь, а благодаря специальной диете восстановилась печень. Как бы нелепо ни звучала эта история, дальнейшие исследования ученых указывают на то, что это не единичный случай".

"В индустриальных странах неалкогольная жировая болезнь печени встречается часто. Более чем у четверти людей в печени наблюдаются избыток жира и воспаления, что является начальной стадией цирроза печения. Чаще всего болезнь сопровождается избыточным весом или диабетом второго типа", - говорится в статье.

"Исследователи изучили стул 43 пациентов с жировой болезнью печени или воспалением печени и стул 48 здоровых людей на предмет наличия в нем указанных бактерий. У 60% пациентов были обнаружены штаммы бактерии Klebsiella pneumoniae, производившее среднее или высокое количество алкоголя. Среди здоровых участников таких было только 6%".

"Чтобы изучить, могут ли эти бактерии вызывать заболевания печени, исследователи на протяжении трех месяцев кормили мышей пищей, содержащей штаммы бактерий, обнаруженных у первого пациента. Эффект, производимый на печень животных, был аналогичен ежедневному воздействию алкоголя", - отмечает издание.

"Исследователи предполагают, что по крайней мере у некоторых групп пациентов эти бактерии могут играть важную роль в развитии заболевания печени, говорится в научном журнале Cell Metabolism. Поэтому в случае наличия неалкогольной жировой болезни печени ученые рекомендуют регулярно измерять уровень алкоголя в крови и сдавать анализы на содержание бактерий", - передает Neue Zürcher Zeitung.