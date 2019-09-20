Дело Эпштейна соответствует всем пунктам теории заговора

"Многие убеждены, что Эпштейн симулировал свою смерть - а кое-то добавляет, что он это сделал ради того, чтобы бежать", - сообщают журналисты Мари-Натали Жаффре и Фредерик Сандретто в издании Slate.fr.

"Североамериканский бизнесмен и миллиардер Джеффри Эпштейн был найден мертвым в своей камере в федеральной тюрьме Манхэттена рано утром 10 августа 2019 года", - говорится в статье.

"(...) Эта история объединяет воедино все компоненты сценария, который включает в себя власть, деньги, наркотики, коррупцию, международное сводничество с участием девушек и несовершеннолетних жертв - не забывая при этом наличие трупа. Короче говоря, налицо все элементы, необходимые для детективного романа. Для людей, сделавших из него тему для своих изысканий, это грязное дело является отличным примером для изучения теории заговора", - отмечают авторы статьи.

"Объявление о смерти Эпштейна вызывает беспокойство. Будь то самоубийство или убийство, доказательства не принимаются единодушно. По мнению некоторых людей, это заговор с целью спровоцировать самоубийство, другие склоняются к версии убийства. Третья версия также разрабатывает идею уловки, чтобы помочь ему сбежать", - говорится в публикации.

"(...) Некоторые считают, что Эпштейн на самом деле может находиться в бегах благодаря фальшивому паспорту, потому что у него уже был такой документ. Официальное объявление о его самоубийстве или убийстве может служить для отвода глаз. Дни проходят, и рождаются новые гипотезы", - указывает издание.

"(...) Социальная реальность этого дела, ставшего предметом толков, исследуется со всех сторон, особенно спекулятивных, но также и с точки зрения коммуникации и психологии. Тематическое исследование Эпштейна уподобляется таким досье, как высадка на Луну, смерть леди Дианы или штурм американской военной базы "зона 51", которые до сих пор остаются под вопросом", - пишут журналисты.

"(...) С учетом фактов, описанных как реальные и подтвержденных органами юстиции, самоубийство является главной версией. Но многие пересмотры этой версии указывают на убийство", - говорится в статье.

"Элементы, поддерживающие эту первую гипотезу - это мнение адвокатов, отмечающих, что мужчина был в отличном психологическом состоянии и готов был защищаться, что подрывает идею о самоубийстве", - отмечается далее.

"Другие упоминают о быстром исчезновении тюремных охранников, отстраненных от своих обязанностей. Наконец, его предполагаемая смерть по прибытии в больницу была поставлена под сомнение, вопреки тому, что было написано. Согласно этой версии, сообщники могли помочь ему бежать и сделать новые документы", - пишет газета.

"(...) Контекст гонки в преддверии президентских выборов в США, которые состоятся 3 ноября 2020 года, может пролить свет на тезисы простого заговора (первая гипотеза, где Эпштейна могли убить) или заговора о двойной реальности (вторая гипотеза, где он мог сбежать) посредством различных политических дискредитаций", - предполагают авторы.

"(...) Трамп, также вовлеченный в различные скандалы, мог воспользоваться этим делом, чтобы указать пальцем на бывшего президента Билла Клинтона и на его поездки в Boeing 727 Эпштейна", - отмечается в статье.

"И все же нынешний президент США, похоже, никогда не обвинял миллиардера. Трамп общался с Эпштейном, но с помощью теории заговора он мог бы вызвать пересуды и распространить слухи против своих оппонентов, оклеветать их, напоминая Северной Америке о прошлых делах с участием Моники Левински и о внебрачных связях президента-демократа. Будет ли он продолжать использовать этот скандал в политических целях?" - задаются вопросом журналисты.

"Тем временем жертвы Эпштейна следят за поворотами дела, соучастники переводят дух, североамериканская публика остается в напряжении, а писатели всех стран начинают сочинять свои сценарии", - резюмирует Slate.fr.