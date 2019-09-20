Почему не следует принимать решения на голодный желудок

"Покупать продукты в супермаркете, будучи голодным, - не лучшая идея. Однако пустой желудок влияет и на наши решения, не связанные с едой. (...) Об этом свидетельствует новое исследование Университета Данди", - сообщает немецкое издание Die Welt.

"Психологи Бенджамин Винсент и Джордан Скрынка предложили 50 участникам эксперимента сценарии, при которых им необходимо было выбрать разные формы гипотетического вознаграждения. Участники отвечали на вопросы, будучи сытыми, а также после 10-часового воздержания от еды. Им, например, нужно было указать, хотят ли они получить сумму денег или еду сейчас или же спустя некоторое время, но уже в двойном размере".

"Предпочтения участников резко менялись с долгосрочных на краткосрочные, если они были голодными", - отметил психолог Винсент.

"Испытуемые были готовы подождать 35 дней, чтобы получить вознаграждение в двойном размере, когда они были сытыми. На голодный желудок готовность ждать сокращалась до трех дней. По словам Винсента, исследование показывает, что в случаях, когда человек голоден, он склонен принимать решения с большим фокусом на настоящее". В частности, это может сказываться, например, на принятии решений, связанных с ипотекой.

"Способность отказаться от вознаграждения в ближайшее время ради большего преимущества в будущем важна именно при принятии серьезных финансовых решений, - отмечает издание. - Концепция отсроченного удовольствия изучается в психологии уже на протяжении нескольких десятилетий".

"Часто ее связывают с успехами в школе и профессиональной деятельности. Так, те, кто в детстве обладали большей способностью к самоконтролю, позднее были более успешны в жизни", - пишет Die Welt.