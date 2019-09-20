"Лишь полгода назад Аршак Макичян впервые услышал об изменении климата. С тех пор он каждую пятницу проводит забастовки в Москве - чаще всего один", - пишет немецкое издание Die Zeit. Журналистка издания Констанце Кайнц побеседовала с экоактивистом.

По словам Макичяна, многие в России не знают о климатическом кризисе. "Возможно, потому, что СМИ в России не свободны. Когда в Великобритании объявили чрезвычайное климатическое положение, СМИ молчали. Когда миллионы молодых людей по всему миру проводили забастовки в защиту климата, СМИ молчали. Они просто не информируют о климатическом кризисе", - отметил собеседник издания.

"Когда тебе больше 18 лет и ты протестуешь в одиночку, тебе не нужно разрешение. Поэтому я часто стоял один на Пушкинской площади. Но если ты хочешь бастовать с другими людьми и чтобы в забастовках могли принимать участие младшие по возрасту, ты должен подать заявление в местные органы власти. Иногда они просто отклоняют его без объяснения причин, иногда тебе разрешают провести забастовку в месте, где никто не ходит. (...) Этим летом я подал семь заявлений, но лишь дважды мы получили разрешение на более крупную забастовку", - рассказал активист.

"Я думаю, правительство боится экологической революции. Все же Россия зарабатывает очень много денег на нефти и газе. Правительству важнее интересы олигархов, чем наше будущее. Поэтому они предпочитают молчать, когда речь идет о климатическом кризисе", - подчеркнул Макичян.

"Однажды я бастовал и поблизости были полицейские. Вдруг они ушли, вместо них появился мужчина, который угрожал мне и сказал, что убьет меня, если я не уберу свой плакат с надписью "Забастовка за климат". Я вызвал полицию, которая прибыла только спустя двадцать минут. За пять минут до этого мужчина ушел. Я все-таки подал заявление в полицию и показал им видео с мужчиной и его угрозами, но они ничего не предприняли. Возможно, его направили, чтобы меня спровоцировать. (...) Иногда мне кажется, что правительство пытается нас запугать (...)", - рассказал активист.

"Россия входит в число десяти стран, на долю которых приходится наибольшее число выбросов CO2, - указал Макичян. - Мы должны что-то изменить. (...) Я вижу, что активизм приносит плоды. Пока это не большой успех, но нужно время, чтобы убедить людей, и затем потребуется много протестующих людей для того, чтобы убедить политиков. Я не единственный, кто в России выходит на улицы. Забастовки проходили в Калининграде или Санкт-Петербурге. К тому российские политики знают, что происходит в Европе, они знают, что это движение может расти очень быстро".

Макичян выделил несколько требований российских экоактивистов: "Во-первых, Россия должна ратифицировать Парижское соглашение по климату и объявить чрезвычайное климатическое положение. Во-вторых, необходимо незамедлительно прекратить финансирование и субсидирование ископаемых видов топлива. Население также должно быть лучше информировано о темах, связанных с экологией".

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