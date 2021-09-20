Массовое вымирание 252 млн лет назад было вызвано токсичным супом парниковых газов, повышения температуры и избытка питательных веществ, и сегодня человечество идет по тому же пути

"Самое серьезное массовое вымирание произошло на Земле около 252 миллионов лет назад, и его назвали "токсичным супом": ученые предупреждают, что сегодня люди идут по тому же пути. Смертоносный суп включал смесь ускоренных выбросов парниковых газов, высоких температур и обилия питательных веществ. Новое исследование теперь установило в качестве четвертой причины токсичное микробное цветение", - сообщает Daily Mail.

"Команда ученых из Университета Коннектикута обнаружила, что эти три "ингредиента" привели к росту микроскопических водорослей и цианобактерий, которые препятствовали восстановлению пресноводных экосистем "возможно, в течение миллионов лет". (...)

"По словам исследователей, есть "много параллелей с сегодняшним днем", когда повышение температуры в конце Пермского периода совпало с массовым увеличением числа лесных пожаров (...).

"Мы видим все больше и больше токсичных водорослей, цветущих в озерах и в мелководной морской среде, что связано с повышением температуры и изменениями в растительных сообществах, которые приводят к увеличению попадания питательных веществ в пресноводную среду", - указала Трейси Фрэнк, глава отдела геолого-геофизических исследований.

"Конец Пермского массового вымирания, или "Великого вымирания", уничтожил 9 из каждых 10 видов на планете. В исследовании, опубликованном в Nature Communications, отмечается, что извержения вулканов вызвали ускорение выбросов парниковых газов и резкий скачок температуры. Это привело к обезлесению, из-за чего почва выделяла питательные вещества в водоемы и подпитывала микробы, которые образовали гигантское токсичное цветение. Команда ученых определила это, изучая окаменелости, отложения и химические данные горных пород недалеко от Сиднея в Австралии И когда ученые сравнили данные окаменелостей различных массовых вымираний, связанных с потеплением, они обнаружили чрезвычайно схожие моменты", - пишет издание.

"Это означает, что смертоносное микробное цветение является неоднократной причиной вымираний в пресноводных водоемах во время экстремального потепления", - говорится в пресс-релизе.

"Активность вулканов была источником CO2 в прошлом, но мы знаем, что скорость поступления CO2, которая наблюдалась тогда, аналогична скорости увеличения CO2, которую мы наблюдаем сегодня из-за антропогенного воздействия", - заявила Трэйси Фрэнк.

"Согласно отчету Межправительственной группы экспертов по изменению климата за этот год, влияние человека на изменение климата "однозначно" и создает условия, способствующие распространению этих теплолюбивых микробов. В сочетании с притоком питательных веществ, связанных с загрязнением воды, в основном из-за сельского хозяйства и вырубки лесов, это привело к резкому увеличению токсического цветения, - подчеркивает газета. - Результаты: массовая гибель рыбы, серьезные последствия для здоровья человека и домашнего скота и ежегодные затраты, измеряемые миллиардами долларов".

(...) "Другая серьезная параллель с Пермским периодом заключается в том, что повышение температуры совпало с массовым увеличением лесных пожаров. "Одной из причин, разрушивших целые экосистемы, были пожары, и мы наблюдаем это прямо сейчас в таких местах, как Калифорния. Интересно, каковы более долгосрочные последствия подобных событий, на фоне того, как они становятся все более и более распространенными?" - заключает издание.