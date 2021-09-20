Российская бедность, скрывающаяся за красивой оберткой

"Официально при Путине уровень бедности в России снизился. Но по ту сторону статистики многие россияне живут в трудных условиях - особенно страдают семьи с детьми", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"То, что Россия - богатая страна, нигде не видно так явно, как в центре Москвы. "Бентли", "майбахи" и тюнингованные внедорожники "Мерседес" с затемненными стеклами стоят у роскошных торговых центров и изысканных ресторанов; над сверкающими чистотой пешеходными зонами висят гирлянды. От бедности здесь нет и следа: старые бабушки, которые в девяностые годы сидели у входов в метро и зарабатывали пару рублей, продавая сигареты, домашнюю утварь или огурцы со своего огорода, исчезли", - повествует журналистка Катарина Вагнер.

"Бедность не к лицу успешной великой державе, которой должна быть Россия при Владимире Путине. Но она все еще существует, особенно в деревнях, вдали от Москвы, где в огородах стоят туалеты с выгребной ямой, а свежие овощи зимой - это роскошь. Бедность можно увидеть даже в привилегированной столице, и для этого совсем не нужно далеко ехать - стоит проехать всего лишь несколько районов в направлении пригорода, туда, где стоят разваливающиеся панельные дома и магазины с дешевым алкоголем".

"Или в Сокол, жилой район для среднего класса на северо-западе Москвы. Там, перед неприметным домом у главной магистрали, с утра уже образовалась очередь: над дверью написано "МногоМама", что значит "многодетная мама". Так называется организация помощи многодетным семьям, то есть семьям с тремя и более детьми: в этот день они могут бесплатно получить в "МногоМаме" хлеб", - пишет издание.

"В очереди стоит и Елена Сафорова со своей пятилетней дочерью Аминой, младшей из четырех детей. (...) Когда Елена назвала свое имя и показала справку многодетной семьи, ей выдали два больших пакета с упакованными хлебом и печеньем, пенал с изображением ледяной королевы, карандаши и большую раскраску с мандалой. Елена бросила 250 рублей, около 3 евро, в ящик для пожертвований - на бензин для волонтеров, которые привезли хлеб из пекарни. По оценкам Елены, в магазине все это стоило бы больше 10 евро. Хлеб хороший и дорогой, говорит она, иначе она никогда не смогла бы себе его позволить".

"В российской статистике бедности на смену старым бабушкам пришли семьи с детьми: из 12,1% россиян, которым в 2020 году приходилось жить на доход ниже прожиточного минимума, то есть на сумму, эквивалентную примерно 130 евро в месяц, около 80% составляли семьи с детьми. В 2020 году примерно каждый пятый ребенок в России жил за чертой бедности. Пенсионеры, которые еще в 2000 году, когда Путин впервые стал президентом, составляли половину бедных, сегодня почти не фигурируют в статистике; сегодня каждый из них имеет право на поддержку на уровне прожиточного минимума, который сегодня составляет для них около 120 евро. Хотя это очень мало даже по российским меркам - учитывая, что, например, хорошее медицинское обслуживание в России не бесплатно, - так удалось снизить уровень бедности с 29% в 2000 году до 12,1% в прошлом году".

"Однако статистика показывает только крайние случаи. О том, что гораздо больше россиян живут в бедности, можно судить по результатам опросов: в 2018 году каждый пятый не имел доступа к канализации; почти каждый третий жил без подключения к газовой сети и был вынужден отапливать жилье углем или дровами. Три четверти всех российских семей в прошлом году указывали, что их денег не хватает на необходимые повседневные расходы. Это никак не связано с пандемией; двумя годами о трудностях сообщали и вовсе почти 80% семей", - подчеркивает FAZ.

"Семьи, подобные семье Елены Сафоровой, тоже официально не считаются бедными. Для этого она и ее муж зарабатывают слишком много: Елена, 39-летняя продавщица в мясной компании, получает около 460 евро в месяц; ее муж, водитель автобуса, - чуть меньше 700 евро. (...) Это намного выше прожиточного минимума. Но семья Елены едва сводит концы с концами. (...) В августе цены на продукты питания были почти на 8% выше, чем год назад, а реальные доходы населения уже давно стагнируют и сейчас примерно на 10% ниже, чем в 2013 году, до кризиса 2014 года, когда резко упала цена на нефть, а Запад ввел санкции из-за агрессии России против Украины. Поэтому Елена покупает для себя и Амины только подержанную одежду, а также экономит на еде: говядину они не ели уже давно, максимум, что они покупают, это курица или фарш".

"(...) Из-за многолетней стагнации и непопулярного повышения пенсионного возраста рейтинг правящей партии "Единая Россия" упал. Чтобы отвлечь от этого внимание, Москва в эти дни сияет еще ярче; стройки, на которых долгое время велись вялотекущие работы, внезапно спешно завершаются, здесь сажают цветы, красят скамейки", - отмечает издание.

"С 2007 года семьям выплачивается "материнский капитал" - значительная сумма, но использовать ее можно лишь ограниченно, например, для покупки недвижимости. Бедным семьям это не поможет; постепенно повышать выплаты им стали лишь с 2017 года. Сегодня семьи с детьми до семи лет получают достаточно социальной помощи, чтобы не опуститься ниже прожиточного минимума", - говорится в статье.

"Именно благодаря этой мере уровень бедности не вырос в результате пандемии, говорит экономист Лилия Овчарова, которая занимается изучением бедности в Высшей школе экономики в Москве, и согласилась на разговор, несмотря на выборы в Госдуму. Для Овчаровой основной причиной того, что российские семьи так часто живут в бедности, являются низкие зарплаты: по ее словам, в Советском Союзе минимальная заработная плата составляла 150% от прожиточного минимума, чтобы работающая пара могла обеспечить и ребенка. Сегодня минимальная заработная плата равняется прожиточному минимуму, то есть достаточна только для одного человека. (...) Поэтому Овчарова предлагает ввести "универсальную социальную помощь" для нуждающихся семей, которая будет распространяться не только на детей до семи лет, как сейчас, но и на семьи с детьми в возрасте до 18 или 21 года. Без такой помощи, говорит она, цель, которую поставил Путин, вряд ли удастся достигнуть: к 2030 году число бедных людей в стране планируется сократить вдвое. Вообще-то, это должно было быть достигнуто к 2024 году, но промежуточную цель не удалось достичь уже в 2019 году".

"При этом деньги, достаточные для того, чтобы покрыть хотя бы крайнюю нужду, есть: государственный долг невелик и составляет около 19% от ВВП, золотовалютные резервы находятся на рекордно высоком уровне и составляют более 600 млрд долларов. Но деньги удерживаются на случай "внешних потрясений", таких как новые санкции. К тому же, как постоянно отмечают критически настроенные российские журналисты, бедное население имеет для Кремля и свои преимущества: те, кто живут в нужде, с большей благодарностью принимают подарки и ими легче манипулировать", - пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.