На выборах в России объявлена победа партии Путина

(...) "Реальный рейтинг популярности менее 30% не должен помешать президентской партии "Единая Россия" по-прежнему в значительной степени контролировать Госдуму в течение следующих пяти лет после парламентских выборов, которые проходили три дня до воскресенья, одновременно с местными и региональными выборами", - пишет журналист Le Figaro Ален Барлюэ.

(...) "Первоначальные результаты, охватывающие 21% избирательных участков, показали вчера вечером 43,39% голосов, отданных за партию президента Путина", - говорится в статье.

"После вялой кампании, без предметных дебатов, когда Кремль тщательно "отфильтровал" кандидатов, россияне не ринулись на выборы: явка (за несколько часов до окончания голосования) составила 40% (на выборах 2016 года явка составляла 47%)", - отмечает автор статьи.

(...) "С другой стороны, среди избирателей, выбравшиз электронное голосование (в Москве около 2 млн человек из 7 млн зарегистрированных), приняли участие порядка 90%... включая самого Владимира Путина. Неудивительно, что движение в защиту прав избирателей "Голос"*, занимающееся мониторингом выборов, которое в августе было объявлено "иностранным агентом", зарегистрировало около 4 тыс. предполагаемых случаев мошенничества", - указывает журналист.

"В эти выходные в интернете циркулировало множество видеороликов, демонстрирующих примеры вброса бюллетеней и "карусели" (множественное голосование). Такие видео в большинстве своем были признаны "фейком" Центральной избирательной комиссией, глава которой Элла Памфилова в воскресенье в полдень сообщила только о восьми случаях нарушений (добавление бюллетеней в урны для голосования) в шести регионах. (...) Беспрецедентным и впечатляющим стало принятое в пятницу решение цифровых гигантов не передавать инструкции по голосованию со стороны заключенного оппозиционера Алексея Навального", - пишет Le Figaro.

"Apple и Google согласились удалить из своих магазинов приложений мобильное приложение "Навальный" с "умным голосованием" - стратегией, которую пропагандируют сторонники Алексея Навального, чтобы заблокировать дорогу пропутинским кандидатам. Согласно источникам, опрошенным AFP, Google и Apple подчинились российским властям, опасаясь ареста своих сотрудников в России. Очень популярная в стране система мгновенного обмена сообщениями Telegram тоже удалила эти рекомендации по голосованию на своей платформе", - говорится далее.

"Тем не менее, в контексте усталости и смирения прокремлевская машина не смогла помешать некоторым избирателям выразить свое недовольство. Так, 33-летняя Дарья перед избирательным участком на севере Москвы, сказала, что выбрала кандидата от коммунистов не из идеологических соображений, а для того, чтобы противодействовать избранию уходящего депутата, близкого к власти", - резюмирует Ален Барлюэ.

* - некоммерческая организация, внесенная Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента