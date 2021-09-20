Израиль третьей дозой останавливает четвертую волну Covid-19

(...) "Следует ли вводить третью дозу вакцины, в частности, Pfizer-BioNTech, через шесть месяцев после первой инъекции, для того, чтобы воспрепятствовать снижению иммунитета к варианту Дельта Covid-19? Ответ - "да", если довериться тому, что происходит в Израиле, и научным исследованиям, опубликованным в последние дни", - пишет журналист Ouest-France Патрик Анжевен.

(...) "С момента начала кампании в конце июля 2021 года более трети из девяти миллионов израильтян получили третью дозу. Власти решили сделать эту "бустерную дозу" всеобщей, начав с самых пожилых граждан. Израиль, начавший вакцинацию в конце 2020 года, "опередил" других, и теперь к нему внимательно приглядывается остальной мир", - говорится в статье.

"Каков результат третьей всеобщей дозы? Отличный, по данным Минздрава страны. Эта мера помогла обуздать последствия вспышки заражений, которая начиная с июня была вызвана вариантом Дельта (8 900 случаев ежедневно по состоянию на 15 сентября), и избежать перенасыщения больниц тяжелыми формами болезни", - указывает автор публикации.

(...) "По состоянию на 15 сентября количество тяжелых случаев заболевания в течение семи дней составляет около 4 на 100 тыс. жителей, привитых трижды, по сравнению с 35 на 100 тыс. у израильтян, получивших одну или две дозы, и 150 на 100 тыс. у непривитых, - пишет Ouest-France. "Если вам больше 60 лет, и вы не вакцинированы, то у вас в 35 раз больше шансов получить серьезные последствия и в 8 раз больше, если вы получили две дозы, чем если вы получили бустерную дозу", - резюмирует профессор Сирил Коэн, иммунолог из университета Бар-Илан.

"Новое исследование, опубликованное в четверг в журнале New England Journal of Medicine, подтверждает эти данные, включая более низкую передачу вируса, которая оказывается в 11,3 раза ниже по сравнению с двойной вакцинацией", - резюмирует журналист.