От Далилы до царицы Савской: что опасные библейские женщины рассказывают нам о мужских страхах

"Фигура зловредной женщины олицетворяет одни из худших тревог авторов Библии: предательство, потерю мужественности и пропаганду идолопоклонства", - пишет Кристиан-Жорж Швенцель, профессор древней истории в Университете Лотарингии, на страницах Slate.fr.

"Многие люди задавались вопросом о месте женщин в Библии. Они видят в этом возможность в текстах подвергнуть сомнению гендерное равенство, в то время как другие подчеркивают активность и борьбу библейских женщин", - говорится в статье.

"Однако авторы Библии также предусмотрели особый тип зловредных женщин, о которых меньше говорят и которые почти всегда наделены одними и теми же характеристиками: они иностранки и используют свое обаяние, чтобы низвергнуть могущественных или уважаемых евреев", - указывает эксперт.

"Зловредные женщины воплощают инаковость и распутство, потенциально они вызывают комплекс кастрации у тех мужчин, которые встречаются им на пути", - продолжает он.

(...) "Первой из серии таких женщин, следуя порядку их появления в Библии, является египтянка, имя которой нам не указывается. Автор сообщает нам лишь, что она жена Потифара, одного из величайших деятелей царства, советника фараона. Между тем, еврей Иосиф, сын Иакова, продолжил свою профессиональную карьеру в Египте. Благодаря своим замечательным способностям он поднялся в звании и стал управляющим имением могущественного Потифара", - говорится в публикации.

(...) "Итак, все шло как нельзя лучше, до тех пор, пока жена Потифара не стала заигрывать с красивым юношей Иосифом. "Ложись со мной", - настаивала египтянка (Книга Бытия, глава 39, 7). Но Иосиф оттолкнул ее. Тогда она начала преследовать его. (...) Домогавшаяся Иосифа хозяйка обвинила его в попытке соблазнить ее. Молодого человека схватили и бросили в тюрьму", - пишет Slate.fr.

"Но успокойтесь, немного позже он выйдет оттуда благодаря своим необыкновенным качествам, а главное, благодаря помощи Бога. Таким образом, подводный камень, представленный в образе нечестивой женщины, был временным", - отмечает Швенцель.

(...) "Подобно египтянке, смущавшей Иосифа, филистимлянка Далила также представляла собой опасность в женском обличье. Самсон, мужественный герой и судья, то есть вождь евреев, испытывал особое влечение к иностранкам, которых он предпочитал женщинам своего народа.

(...) "В конце концов, он становится любовником Далилы, несомненно, самой зловредной из всех женщин, известных на данный момент. Но Самсон очарован. Он позволил манипуляторше одурачить себя, доходя до того, что раскрыл ей секрет своей силы. "Как же ты говоришь: "люблю тебя", а сердце твоё не со мною? Вот, ты трижды обманул меня, и не сказал мне, в чём великая сила твоя". (Книга Судей Израилевых, глава 16, 6)

"Соблазнительная филистимлянка занимается здесь тем, что мы сегодня назвали бы эмоциональным шантажом. В конце концов Самсон уступил: "Бритва не касалась головы моей [...]. Если же остричь меня, то отступит от меня сила моя; я сделаюсь слаб и буду, как прочие люди". Вскоре после этого "Усыпила его [Далила] на коленях своих, и призвала человека, и велела ему остричь семь кос головы его. И начал он ослабевать, и отступила от него сила его".

"В экуменическом издании Библии уточняется, что существует более старая версия еврейского текста, в котором Далила сама стрижет волосы своему возлюбленному. (...) Этот вариант еще больше подчеркивает женскую роль в качестве кастраторши", - указывает автор статьи.

"Предупрежденные Далилой филистимляне захватили Самсона, который теперь не мог защитить себя. Ему выкололи глаза и бросили в тюрьму. Тем не менее, Бог позволит ему отомстить немного позже, во время последней атаки, где он выступит в качестве смертника", - продолжает он.

(...) "Библия восхваляет царя Соломона, сила и богатство которого равнялись его мудрости. (...) Сначала Соломон, в полной мере владевший своими мужскими способностями, умудрялся господствовать над всеми женщинами своего многочисленного гарема. Ему также удалось не попасться в ловушки царицы Савской, которая прибыла в Иерусалим из своего королевства на юге Аравии, современного Йемена, в попытке дестабилизировать его", - отмечает издание.

"Она намеревалась испытать его загадками (...) однако Соломон не позволил себя запугать: он дал ей ответ на все ее вопросы. Таким образом, он доминирует над ней превосходством своего интеллекта. У царицы перехватило дыхание. Она признала, что потерпела поражение от царя, который отправил ее обратно в ее страну. Царица Савская снова воплощает, подобно Далиле, опасную иностранку. Но в отличие от Самсона, Соломон не позволил манипулировать собой", - комментирует эксперт.

(...) "Соломон принял царицу в зале для аудиенций, вымощенном хрусталем. Царица решила, что ей придется идти по воде и подняла подол своего платья. И тогда Соломон обнаружил, что ее ноги... оказались поросшими густыми волосами! "Красота твоя - красота женщины, а волосы - волосы мужчины. У мужчины красиво это, а у женщины изъяном почитается", - произнес он.

"Эта занятная подробность подчеркивает ненормальность того, что женщина обладает политической властью, что, по мнению автора, является мужской характеристикой. Соломон осаживает царицу, которая меняет местами мужскую и женскую роли", - анализирует Швенцель.

"Однако позднее, с возрастом, Соломон в конце концов утратил свои мужские способности. Принято было показывать пальцем на его иностранных жен, как на истинных виновниц упадка своего мужа, сам же он виновен в том, что впустил этих запретных женщин в свою постель, - отмечает издание. "Царь Соломон любил многих чужестранных женщин. [...] из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым: "не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердца вашего к своим богам". (Третья книга Царств, глава 11, 1-2).