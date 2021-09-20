"Голосование в России предназначено не для избирателей, оно предназначено только для Кремля. Он хочет продемонстрировать, что подавляющее большинство по-прежнему поддерживает кремлевскую партию. При этом ему не важно, что властям пришлось манипулировать выборами в большей степени, чем в предыдущие годы, и что почти все знают или подозревают об этом. Победа непопулярной партии Кремля имеет парализующий эффект", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Для большей, пассивной части населения эти выборы означают, что все остается так, как есть. Тем, кто сомневался, что большинство по-прежнему поддерживает Кремль, теперь пытаются внушить, что их коллеги, соседи и знакомые массово голосовали за "Единую Россию". Поэтому лучше снова вести себя так, будто все в порядке, и продолжать плыть по течению".

"В то же время небольшой группе активных критиков Кремль хочет доказать, что реальная оппозиция бесплодна. Никогда еще столько независимых оппозиционеров не отстраняли от участия в выборах, не изгоняли из страны, не отдавали под суд. Однако этой волной репрессий Кремль доказывает и кое-что другое: что у российских избирателей вполне есть собственная воля, что Кремль обеспокоен этой волей и боится ее. Иначе целенаправленное манипулирование в определенных избирательных округах вряд ли можно объяснить", - говорится в статье.

"Поэтому жаль, что российские оппозиционеры не используют эту волю избирателей в своих интересах. Предложение Алексея Навального, например, не является реальной политической программой, он просто организует протестное голосование. (...) Однако в России вполне есть демократические силы, с которыми команда Навального могла бы заключить союз. Но в и без того раздробленной российской оппозиции уже много лет каждый борется сам за себя. Этим вряд ли можно воодушевить людей, готовых голосовать против Кремля", - констатирует Süddeutsche Zeitung.