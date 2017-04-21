Как Германия клюет на путинские фейковые новостные кампании

Немецкое правительство официально объявило войну фейковым новостям из России - ложным, как их называли ранее. С недавних пор многочисленные проекты ищут фейк-ньюс и опровергают их в СМИ, пишут Филипп Пятов и Юлиан Рёпке на страницах немецкого Bild.

Однако на деле правительство Германии действует противоположным образом, утверждают авторы. "Вместо наступательной кампании против российской лжи и искажения фактов немецкие политики и СМИ, наоборот, все чаще продвигают фейк-ньюс из России и адаптируют к ним свои позиции, - говорится в статье. - Недавняя газовая атака на мирное население в Сирии, жертвами которой стали как минимум 91 человек, является таким примером. Эта тенденция вызывает немало опасений".

В Сирии 4 апреля 2017 года произошла, вероятно, самая крупная газовая атака за последние четыре года: согласно полностью совпадающим показаниям большого количества очевидцев, ранним утром боевой самолет режима президента Асада атаковал город Хан-Шейхун, в результате чего десятки мужчин, женщин и детей умерли прямо во сне. На фотографиях видна воронка от попадания бомбы на одной из улиц города. На следующий день глава германского МИДа Зигмар Габриэль заявил на конференции по Сирии, что "газовая атака в Сирии является варварским военным преступлением", и призвал "привлечь к ответственности всех причастных в правительстве Асада". Габриэль добавил, что Россия как союзник Асада несет "особую ответственность".

"Но на следующий день произошло то, что в последние годы всегда происходило, когда Россию или ее военных союзников обвиняли в военных преступлениях: Кремль представил альтернативную версию событий", - пишут журналисты. Согласно заявлению российского Минобороны, в тот день в период с 11:30 по 12:30 сирийского времени "ВВС Асада нанесли удар по крупному складу с боеприпасами и вооружением террористов, который находился в восточной части Хан-Шейхуна". На его территории, говорилось далее, "велось производство взрывчатки с отравляющими веществами, после чего боеприпасы переправлялись в Ирак". Короче говоря, в гибели сирийских граждан от удушья виноваты повстанцы, а не Асад. Но эта версия не имеет под собой никакой основы, пишут авторы статьи.

В частности, нет никаких доказательств, что у повстанцев был доступ к зарину, да еще и в таких количествах. Россия так и не предъявила никаких доказательств существования уничтоженного склада с химоружием. Более того, на следующий день журналист британской газеты Guardian на месте доказал, что склада не существовало, говорится в статье. Также не совпадает указанное Россией время атаки: Bild предоставил фотографии с места событий за час до указанного Россией времени. Невозможно с точки зрения географии и то, что химическое оружие повстанцев поставлялось в Ирак - для этого повстанцам пришлось бы пересечь территорию, контролируемую Асадом. К тому же 19 апреля сотрудник Минобороны Израиля заявил, что у Асада продолжает оставаться до трех тонн химоружия.

"Таким образом, российская версия оказалась подделкой, распространенной для того, чтобы запутать факты по газовой атаке и защитить Асада. Но на министра иностранных дел Германии Габриэля эта лживая версия, по-видимому, подействовала", - комментируют авторы. В во второй половине дня Габриэль заявил следующее: "Пока что мы не знаем, кто несет ответственность за недавнюю газовую атаку. Нам необходимо расследовать это". По сути, полагает Bild, это стало "словами поддержки от главнейшего немецкого дипломата для кремлевских фейковых новостей".

В последующие дни Россия, а затем Иран потребовали провести "независимое расследование" инцидента - но без предоставления инспекторам ООН по химоружию доступа и гарантий безопасности в Хан-Шейхуне на территории повстанцев. Иными словами, это была лишь видимость требований с целью затянуть расследование. После газовой атаки в августе 2013 года, жертвами которой стали 1,4 тыс. человек, подобное расследование со стороны ООН было инициировано, но виновные в нем однозначно не названы до их пор, отмечает издание.

"Между тем газовая атака в апреле 2017 года - не единственный случай, когда российские фейковые новости падают на благодатную почву в немецких СМИ", - замечают авторы. Случаи из недавнего прошлого подтверждают, что определенная часть немецкого правительства поддается российской пропаганде. Один из них - катастрофа пассажирского лайнера с 298 людьми на борту в небе над востоком Украины 17 июля 2014 года. Тогда Россия тоже развернула свою кампанию ложных новостей, целью которой было распространить столько различных теорий заговора, чтобы в итоге никто не смог разобраться, кто же виноват в уничтожении рейса MH-17.