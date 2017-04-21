Государственная кампания против Навального

Российская государственная пропаганда трубит о начале атаки на блогера и борца с коррупцией Алексея Навального. Неясно, удастся ли при помощи странного видео на YouTube добиться задуманного, пишет в своей статье на сайте Frankfurter Rudschau обозреватель издания Штефан Шолль.

В среду, передает немецкая газета, на портале YouTube появилось видео под названием "Гитлер 1945/Навальный 2018" - Можем повторить!". "В нем блогер, обличающий коррупцию в стране и намеревающийся принять участие в президентских выборах в 2018 году, сопоставляется с Гитлером. В этот же день студентам государственного университета во Владимире была показана другая видеозапись, в которой говорилось о двух условных сроках Навального и он также сравнивался с Гитлером. Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов посетовал в Госдуме, что общество сегодня расколото и на этом фоне уже появился новый "фюрер". По мнению экспертов, это намек на Навального", - замечает автор, ссылаясь на телеканал "Дождь", который рассказал о том, что в Кремле якобы уже создана рабочая группа, в задачу которой входит целенаправленная политическая борьба с Навальным.

После демонстрации ролика во Владимирском госуниверситете перед студентами выступила руководитель областной правовой школы по профилактике экстремизма среди молодежи, указавшая на необходимость предотвратить "цветные революции" по украинскому сценарию. Против России ведется гибридная информационная война, целью которой является именно молодежь, заметила она. "Однако у выступавшей дамы не было ответа на вопросы студентов о том, почему Навального сравнивают с Гитлером и почему не показывают фильмов о том, в чем заключается позиция блогера. Несколько недель назад, - напоминает автор статьи, - Навальный разместил в интернете фильм, в котором рассказывается о богатстве премьера Дмитрия Медведева, и затем призвал выйти на митинги. Этому призыву 26 марта последовали десятки тысяч россиян, в том числе молодежь и студенты".

Автор ставит под сомнение эффективность подобной антипропаганды для молодежной аудитории. "Подобные видео попадают мимо цели. Возможно, они могут произвести впечатление на какую-нибудь бабушку, которая смотрит только телевизор. Молодежь же ищет альтернативные источники информации в интернете", - говорит московский политолог Юрий Коргунюк.

"Попытки демонизировать Навального в этом фильме выглядят настолько неуклюжими, - замечает оппозиционный активист Семен Кочкин, - что даже у его противников возникает ощущение, что, возможно, он не такой уж и плохой человек".

"По состоянию на вчерашний вечер, видео набрало на YouTube около 1,5 млн просмотров, однако менее 12 тыс. оценили его положительно, зато 120 тыс. ролик не понравился", - заключает автор статьи.