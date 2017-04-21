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21 апреля 2017 г.
21 апреля 2017 г.

Лиззи Диэрден | Independent

Россия запретила "Свидетелей Иеговы" после того, как Верховный суд признал эту христианскую секту "экстремистской"

"Верховный суд РФ постановил удовлетворить иск Минюста России и признать экстремистской организацию "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России", ликвидировать ее и запретить ее деятельность на территории РФ, - цитирует Лиззи Диэрден в Independent речь судьи Юрия Иваненко. - Имущество организации "Свидетели Иеговы" обратить в доход государства".

"Адвокат министерства юстиции Светлана Борисова сказала суду, что приверженцы ["Свидетелей Иеговы"] "представляют угрозу правам граждан, общественному порядку и общественной безопасности", - говорится в статье. - Судьи приказали закрыть российскую штаб-квартиру группы и 395 ее местных отделений, а также конфисковать ее собственность".

"Адвокаты "Свидетелей Иеговы" говорят, что обжалуют решение суда, которое еще не вступило в силу, и могут перенести дело в Европейский суд по правам человека", - сообщает Диэрден.

"Мы сделаем все возможное", - процитировало агентство "Интерфакс" слова представителя "Свидетелей Иеговы" Сергея Черепанова.

"В 2010 году судьи в Страсбурге признали предыдущее решение российского суда о запрете организации незаконным", - напоминает журналистка.

Источник: Independent


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