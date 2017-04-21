Россия запретила "Свидетелей Иеговы" после того, как Верховный суд признал эту христианскую секту "экстремистской"

Англоязычная пресса уделяет внимание постановлению Верховного суда РФ о признании "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запрещении ее деятельности в стране. Адвокат назвал это решение "актом политической репрессии". Западные СМИ напоминают, что это религиозное движение действует в России с конца XIX века. По мнению журналиста NYT, основной импульс по ликвидации движения исходил не от РПЦ, а от "набирающего все большую уверенность аппарата спецслужб".

"Верховный суд РФ постановил удовлетворить иск Минюста России и признать экстремистской организацию "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России", ликвидировать ее и запретить ее деятельность на территории РФ, - цитирует Лиззи Диэрден в Independent речь судьи Юрия Иваненко. - Имущество организации "Свидетели Иеговы" обратить в доход государства".

"Адвокат министерства юстиции Светлана Борисова сказала суду, что приверженцы ["Свидетелей Иеговы"] "представляют угрозу правам граждан, общественному порядку и общественной безопасности", - говорится в статье. - Судьи приказали закрыть российскую штаб-квартиру группы и 395 ее местных отделений, а также конфисковать ее собственность".

"Адвокаты "Свидетелей Иеговы" говорят, что обжалуют решение суда, которое еще не вступило в силу, и могут перенести дело в Европейский суд по правам человека", - сообщает Диэрден.

"Мы сделаем все возможное", - процитировало агентство "Интерфакс" слова представителя "Свидетелей Иеговы" Сергея Черепанова.

"В 2010 году судьи в Страсбурге признали предыдущее решение российского суда о запрете организации незаконным", - напоминает журналистка.

"Верховный суд РФ признал в четверг "Свидетелей Иеговы", христианскую религиозную группу, отрицающую насилие, экстремистской организацией, запретив ее деятельность на территории РФ и поставив тем самым 170 тыс. ее последователей в России в один ряд с боевиками "Исламского государства"*", - передает журналист The New York Times Эндрю Хиггинс.

"Мы рассматриваем это решение как акт политической репрессии, что недопустимо в сегодняшней России. Конечно, мы будем подавать апелляцию", - заявил в телефонной беседе с изданием адвокат религиозной организации Виктор Женков. Если понадобится, подчеркнул Женков в интервью, "Свидетели Иеговы" обратятся в Европейский суд по правам человека в Страсбурге.

"Сторонники жестких мер из числа последователей Православной Церкви, превалирующего в России вероисповедания, в течение нескольких лет добивались, чтобы организация "Свидетели Иеговы" была объявлена вне закона или, по крайней мере, ее деятельность была ограничена как деятельность еретической секты; однако основной импульс нынешней кампании по ликвидации христианской религиозной организации, более века осуществлявшей деятельность в России, похоже, исходил от набирающего все большую уверенность аппарата спецслужб", - отмечает автор публикации Эндрю Хиггинс, указывая на то, что основная штаб-квартира организации находится в США.

"Организация Human Rights Watch, - передает NYT, - осудила решение российского суда, указав на "серьезное нарушение Россией обязательств по уважению и защите свободы вероисповедания".

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.