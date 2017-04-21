Выстрелы в Париже встряхнули выборы, но вряд ли изменили расклад

Выиграют ли Фийон или Ле Пен от внезапного изменения приоритетов в кампании по выборам президента Франции? Кровь, пролитая близ Триумфальной арки, благоприятствует жесткой линии "Национального фронта", полагают СМИ. В воскресенье будет решаться судьба ЕС, и Европа надеется, что двухступенчатая система выборов не даст французам сделать ошибку, подобную "Брекзиту" или победе Трампа.

Теракт на Елисейских полях произошел, когда 11 кандидатов в президенты Франции участвовали в прямом эфире на ТВ, и им пришлось спонтанно реагировать на случившееся, сообщает корреспондент The Wall Street Journal. В связи с этим нападением терроризм снова окажется в центре предвыборных дебатов, а "смещение фокуса дебатов может снова перетасовать приоритеты избирателей".

Два кандидата с самыми жесткими позициями по безопасности - Марин Ле Пен из "Национального фронта" и правоцентрист Франсуа Фийон - "ухватились за теракт" в попытке получить преимущество в трудной гонке, отмечает автор статьи.

Фийон предпринял самый смелый шаг - заявил, что кампания должна быть приостановлена, чтобы кандидаты могли показать свою солидарность с полицией и французским населением.

Ле Пен повторила сказанное в понедельник, а именно - что террористических актов во Франции можно было бы избежать, если бы ее жесткие предложения по иммиграции и обороне уже были проведены в жизнь.

"Непонятно, выиграют ли Фийон и Ле Пен от внезапного изменения направленности кампании", - комментирует автор. После терактов во Франции в 2015 и 2016 годах положение лидера "Национального фронта" не улучшилось.

Крайне левый Жан-Люк Меланшон, который в последние две недели демонстрирует стремительный рост, призвал кандидатов воздержаться от нагнетания разногласий и подверг критике Фийона за попытку остановить предвыборную кампанию.

"Теракт на Елисейских полях в час большого столпотворения - сигнал о том, что "Исламское государство"* намерено начать террористическое наступление во Франции накануне и во время выборов нового главы государства, первый тур которых запланирован на воскресенье, а второй - на 7 мая", - пишет журналист La Repubblica Бернардо Валли.

Гнев французов "будет на руку кандидатам, которые наиболее непримиримы к терроризму и ко всему, что может казаться его почвой: к иммигрантам в общем и к беженцам в частности", полагает автор.

По последним опросам, Марин Ле Пен была не в лучшей ситуации - ее рейтинг был меньше, чем у умеренного Эммануэля Макрона. "Кровь, пролитая в двух шагах от Триумфальной арки, благоприятствует жесткой линии - линии "Национального фронта" и кандидата правых", - считает Валли.

"Ячейка ИГИЛ*, которая действовала на Елисейских полях, по-видимому, была того же типа, что и террористы "Батаклана". Это были обученные люди, и они были подготовлены к началу действий по случаю президентских выборов", - говорится в статье.

"Голосование обещает быть неопределенным и драматичным", - подытоживает журналист.

После выстрелов на Елисейских полях в четверг вечером проблема исламистского террора вновь выходит на первый план во Франции и может серьезно отразиться на первом туре выборов президента в предстоящее воскресенье, считает обозреватель Der Spiegel Штефан Симонс.

Кандидату Марин Ле Пен вчерашний теракт "дает возможность на фоне чувства скорби и злости выставить себя в качестве единственного убедительного гаранта безопасности Франции".

Ле Пен считает, что исламисты, представляющие опасность, должны классифицироваться как "гроза для государственной безопасности" даже без каких-либо на то юридических оснований и отправляться под арест, представать перед судом или экстрадироваться. "Кошмар повторяется, и нашим спецслужбам нужно что-то большее, чем просто сострадание. Им нужны средства для борьбы с гигантской опасностью исламского терроризма", - сказала Ле Пен.

"Я не хочу, чтобы люди привыкали к исламскому террору, а нашей молодежи говорили, что ей надо постоянно жить с этой опасностью", - заявила она.

"В воскресенье во Франции будет решаться судьба всей Европы. Когда французы будут выбирать главу государства, они будут принимать решение о Евросоюзе - процветать ли ему в будущем или закончить свой век на свалке истории", - пишет журналист Berliner Morgenpost Кнут Прис.

Два из четырех кандидатов, которые имеют шанс попасть в Елисейский дворец, - Марин Ле Пен и Жан-Люк Меланшон - заинтересованы в разрушении проекта единой Европы, а он, по мнению Приса, может быть сохранен только при участии Франции.

Европейские популисты с ликованием встретили результаты референдума по "Брекзиту" и победу Дональда Трампа, пишет автор, однако австрийцы избежали искушения привести к победе националистов, и в Нидерландах правый популист Герт Вилдерс снова лишился перспектив реализовать свои ксенофобные обещания.

В преддверии выборов в Бундестаг, продолжает немецкий журналист, тоже нет причин для паники: АдГ грозит потеря популярности у традиционного электората.

"К сожалению, всего этого недостаточно, чтобы расслаблено следить за ходом выборов во Франции. Европейские политики в Брюсселе и в столицах Евросоюза уповают на "республиканское сознание" французов с их системой двухступенчатого выборного процесса, снижающего вероятность таких ошибок, как "Брекзит" или победа Трампа", - пишет автор, замечая, что риск все же остается.

Прис сетует, что около трети французов "до сих пор не решили, за кого голосовать и идти ли на выборы вообще", - в первую очередь он связывает это со слабыми программами проевропейских кандидатов.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.

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