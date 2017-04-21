Начиная с 2012-2013 года российская пропаганда в Германии приобрела наступательный характер

Штефан Майстер, руководитель программ Восточной Европы и Центральной Азии в Германском обществе внешней политики, возвращается к недавним обвинениям со стороны Берлина по поводу возможных попыток дестабилизации, совершенных Москвой за четыре месяца до немецких парламентских выборов. Интервью взял корреспондент Le Monde в Берлине Томас Видер.

"Понятно, что Россия стремится оказать влияние на политические дебаты в ходе предвыборной кампании. Разумеется, для Владимира Путина Ангела Меркель является проблемой из-за ее позиции по Украине и отстаивания ею европейских санкций против России. По этой причине российское правительство считает Германию, самую сильную страну Евросоюза, центральным пунктом для продвижения своей собственной пропаганды", - считает Майстер.

"У России есть два способа вмешательства. С одной стороны, это то, что называют кибератаками, то есть взлом информационных сетей, как это произошло в Бундестаге в 2014 году. Другой инструмент, более классический, - это пропаганда как таковая. В этой сфере следует различать два типа вмешательств. Прежде всего, "сведения", распространяемые за границей СМИ, связанными с российским правительством, такими как телеканал Russia Today и платформа Sputnik, являющаяся одновременно радио- и новостным агентством. Далее, это написание комментариев, часто анонимных, на дискуссионных форумах и сайтах крупных газет в целях "установить правду", когда опубликована статья, неблагоприятная для России. После 2012 года мы наблюдаем очень сильный рост такой российской пропаганды в западных странах в целом и в Германии в частности", - отмечает эксперт.

"До этого речь шла главным образом об оборонительной пропаганде: цель состояла в том, чтобы придать России и ее правительству положительный имидж. Начиная с 2012-1013 года пропаганда приобрела более наступательный характер", - уверен собеседник издания.

"Помимо своих собственных пропагандистских каналов, на какую поддержку Россия может рассчитывать в самой Германии?" - спросил журналист.

"В Германии есть определенные торгово-промышленные круги, у которых есть интересы в России. Их много, и они достаточно сильны: начиная от энергетики до машиностроения, также это автомобильная промышленность, агропродовольственный сектор и фармацевтическая промышленность. Далее, это политические партии. Среди правительственных партий это Социал-демократическая партия (СПДГ), традиционно близкая к России, - ответил Майстер. - В более широком плане, это также чувство благодарности, связанное с ролью, которую сыграл Советский Союз в победе над фашизмом".

"На другом конце политического спектра находится партия "Альтернатива для Германии" (AfD). Здесь играет роль антиамериканизм, но прежде всего оппозиция к Евросоюзу и вопрос ценностей AfD, по которым она чувствует свою близость с Россией. Путин своими взглядам на власть, семью или настроем против гомосексуалистов находится на одной волне с национал-консерватизмом AfD", - полагает эксперт.

"Ангела Меркель поддерживает с Россией сложные отношения. Она выросла в Восточной Германии, говорит по-русски и поэтому лучше понимает россиян, чем большинство немецких политических деятелей, которые выросли на западе от железного занавеса. Затем ее позиция в отношении России изменилась. Сейчас, конечно, она продолжает отстаивать политику санкций, но мы уже вышли из самой напряженной фазы 2014-2015 годов, высшей точки украинского кризиса. Кроме того, она понимает, что существуют президентские выборы во Франции, и в случае избрания Фийона или Ле Пен Франция сблизится с Россией, что может осложнить обстановку для немецкого правительства, если оно будет придерживаться жесткой линии", - комментирует собеседник издания.

"Сегодня в Германии наблюдается паранойя по поводу влияния России на парламентские выборы, которую я считаю чрезмерной и опасной, поскольку по сути это именно то, чего добивается Россия. Кто может действительно воспользоваться в плане избирательных возможностей подобным чувством страха и неуверенности? Прежде всего, популистские партии, то есть те, которые непосредственно поддерживают Россию. Создание паники объективно служит интересам России", - заявляет Майстер.