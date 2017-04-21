Взгляд из-за границы: странная и поляризованная президентская кампания

В соседних европейских странах, в США и в России французские президентские выборы возбуждают любопытство, но не вызывают особых страстей. Внимание сконцентрировано на двух кандидатах: это Марин Ле Пен, благодаря которой продолжаются дебаты о популистском голосовании, и Эммануэль Макрон, который рассматривается в качестве оплота, пишут корреспонденты Liberation.

В Великобритании - навязчивая идея о "Фрекзите"

"Букмекеры завалены работой, французские выборы вызывают небывалый интерес. После "Брекзита" британцы думали, что выиграли конкурс на самый неожиданный результат. Это не считая избрания Дональда Трампа. Сегодня они задумываются, являются ли эти популистские голосования двумя инцидентами в истории или глобальной тенденцией, ближайшей иллюстрацией которой может стать Франция, если выберет Марин Ле Пен. Отсюда некая навязчивая идея в СМИ о евроскептицизме во Франции: если верить отдельным источникам, страна находится на волосок от "Фрекзита". Некоторые сторонники "Брекзита" не скрывают, что выбор Ле Пен пришелся бы им по вкусу", - пишут журналисты.

В США внимание сфокусировано на "Национальном фронте"

"В стране-континенте, где все заняты перевариванием первых месяцев президентства Трампа, французские президентские выборы едва ли способны кого-либо живо заинтересовать, - отмечают журналисты. - Все же Марин Ле Пен, приглашенная в начале марта на престижную телепередачу 60 Минут (CBS News), сумела привлечь внимание к своей персоне. После "Брекзита" и Трампа избрание кандидата от "Национального фронта" стало бы третьим проявлением популистской и националистической волны".

В Германии оказывают широкую поддержку Эммануэлю Макрону

"Если бы немцы могли голосовать на французских президентских выборах, то они бы отдали голоса Макрону. Кандидат от движения "Вперед!" воплощает в себе некоторые черты правящей коалиции Германии - ХДС и СДПГ, которая считается гарантом политической стабильности перед лицом подъема популизма, - говорится в статье. - Ангела Меркель первое время поддерживала Франсуа Фийона, которого она приняла в государственной канцелярии накануне появления разоблачительных материалов. После этого она приняла Макрона в ходе его поездки в качестве кандидата в марте - и с тех пор за Рейном он стал восприниматься как желательный оплот на фоне крайне правой Марин Ле Пен, являющейся предметом особой ненависти со стороны Ангелы Меркель".

В Италии без особого энтузиазма

"По ту сторону Альп возможный выход лидера "Национального фронта" во второй тур президентских выборов остается главной ставкой голосования во Франции, - передают корреспонденты. - В целом, за французскими выборами 2012 и в особенности 2007 года итальянцы наблюдали с гораздо большим интересом".

В России сторонники Путина предпочитают Ле Пен

"Москва не станет вмешиваться во французские выборы, результат которых она намерена уважать и которым она придает большое значение, поскольку Франция является важным партнером. В марте Владимир Путин уверил в этом Марин Ле Пен - единственного кандидата, приехавшего в Россию во время президентской кампании и принятого с глазу на глаз. Хотя Кремль всегда заботился о том, чтобы официально не посвящать в рыцари одного из своих будущих собеседников, государственные СМИ и другие пропагандистские источники откровенно отдают предпочтение Ле Пен (и немного - Франсуа Фийону, сбавив обороты с тех пор, как он попал в тяжелое положение). Марин Ле Пен против НАТО, против ЕС, против мигрантов, против санкций, за Крым и за Путина, к тому же она националистка и популистка. Чего же еще надо народу? Все же не стоит преувеличивать увлечение россиян гонкой за место в Елисейском дворце. Заурядный российский гражданин с трудом назовет основных кандидатов, еще меньше найдется тех, кто сможет их различить с политической точки зрения", - сообщают журналисты.

В Испании - расплывчатость и прогнозы

"То факт, что четыре кандидата идут вровень, является результатом фрагментации партийной системы, - анализирует корреспондент газеты El País в Париже. - Но он также объясняется странностью кампании. И расплывчатость в опросах общественного мнения еще может привести к сюрпризам".

С другой стороны, барселонская газета la Vanguardia предполагает во втором туре "самый дьявольский сценарий" - поединок Ле Пен с Меланшоном, говорится в статье.