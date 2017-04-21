Жан-Люк Меланшон и Россия: что нас беспокоит

Группа французских ученых - историки, социологи и политологи - изобличают ошибочные оценки и суждения лидера "Непокорившейся Франции" Жан-Люка Меланшона в отношении режима Владимира Путина. Коллективная статья опубликована в газете Liberation.

"Уже почти целый век французский политический мир оказывается расколотым по вопросу о России. Если альтернатива времен Советского Союза - очарование или неприятие - казалось, уже устарела, то привлекательность фигуры вождя и изобличение американского империализма дают пищу снисходительно относиться к Владимиру Путину, который руководит страной с 1999 года. Вслед за крайне правыми и частью правых, подобные чувства в последние годы завоевали и сердце Жан-Люка Меланшона. Уже в марте 2015 года он назвал оппозиционера Бориса Немцова "политическим проходимцем" - сразу после того, как тот был застрелен вблизи Красной площади. Разумеется, Меланшон уже ответил на критические замечания по этому поводу, опроверг "связи" с Путиным и сказал, что признает существование атмосферы насилия в Москве. Но эти объяснения нам представляются недостаточными. Позиция, занятая кандидатом от "Непокорившейся Франции" по России и Украине противоречит тому, что говорят наш личный опыт, наши научные работы и многие журналистские расследования", - пишут университетские преподаватели.

Прежде всего авторы разбирают, как Меланшон оценивает российскую власть. "Его советник по международным вопросам геополитик Джордже Кузманович 28 марта перед ассоциацией "Франко-российский диалог" заявил, что в качестве президента Франции Меланшон станет поддерживать "сердечные отношения и партнерство с господином Путиным или любым другим президентом, которого выберут для себя россияне". Не станем останавливаться на риторических рассуждениях, суть которых сводится к тому, что жестко критиковать Путина означает желать войны с Россией, и что он такой же избранный глава государства, как другие. Подобные формулировки принижают значение режима, который, сохраняя видимость плюрализма, был установлен бывшим сотрудником спецслужб и после его прихода в Кремль привел к жестокой войне в Чечне под видом "антитеррористической операции". Исходы выборов в России начиная с середины 2000-х годов обусловлены невозможностью для оппозиционных кандидатов проводить кампанию в условиях, приемлемых для демократии: отсутствие дебатов на радио и телевидении, ограничения, наложенные на публичные демонстрации, вбросы в избирательные урны и запугивание, вплоть до физического насилия", - говорится в статье.

"Ошибки Меланшона в первую очередь касаются оценки оппозиции в России. Организованная в ходе протестных демонстраций 2011-2012 года против фальсификации выборов и коррупции, оппозиция сегодня объединяет "либеральные" партии (по своим программам близкие европейской социал-демократии), часть националистических движений, в числе которых адвокат и блогер Алексей Навальный, а также экологов и правозащитников, и еще марксистов из "Левого фронта" и мелкие группы, координатором которых является Сергей Удальцов, сейчас находящийся в заключении. Хотя перед лицом Путина и Медведева эта коалиция похожа на "союз лебедя, рака и щуки", как говорят наблюдатели, бессмысленно противопоставлять одних другим", - считают эксперты.

Также суждение "непокорившегося" кандидата о том, что киевский Майдан в 2013-2014 году - это пример оккупации публичного пространства, близкий к тем, которые в США, Испании и во Франции были поддержаны его движением, сбивает с толку. По мнению многих исследователей, это была революция, напоминающая февральскую революцию 1917 года в Петрограде и представляющая разношерстную коалицию против украинского президента Виктора Януковича.

"Российские официальные СМИ видят в Майдане результат совместных действий ЦРУ, НАТО и Евросоюза, которые вознамерились установить фашистский режим на Украине. Жан-Люк Меланшон следует за ними в кильватере, выступая против "путчистской авантюрной власти, находящейся под влиянием неонацистов". Между тем, если в движении Майдан была крайне правая составляющая, то в новом украинском парламенте, избранном в октябре 2014 года, насчитывается не более 30 депутатов (из 450), происходящих из этого движения, которое набрало всего 15% голосов", - говорится в статье.

"Россия действительно совершила агрессию в глазах своего соседа: вторжение и аннексия Крыма после недемократического референдума, затем развязывание конфликта на Восточной Украине (Донбасс) с помощью иррегулярных войск с переводом его в длительную малоинтенсивную войну при поддержке спецслужб и с отправкой бронетехники. Советник Жан-Люка Меланшона говорит: "По Путину мы делаем четкое различие между его внутренней и внешней политикой. Это русский националист и либерал". Что следует понимать: первая характеристика приемлема, вторая - нет", - говорится в публикации.

Статью подписали: Лоран Кумель, Франсуаза Досе, Марк Эли, Анна Ле Эру, Мари-Элен Мандрийон, Валери Познер, Амандин Регамей, Белла Остромухова, Анна Колин-Лебедев