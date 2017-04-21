Выборы во Франции: на кону судьба Европы

"В воскресенье во Франции будет решаться судьба всей Европы. Когда французы будут выбирать главу государства, они будут принимать решение о Евросоюзе - процветать ли ему в будущем или закончить свой век на свалке истории", - пишет журналист Berliner Morgenpost Кнут Прис. Автор называет предстоящие выборы "матерью всех битв" на фоне крестового похода националистов и правых популистов против врага в лице Брюсселя.

Два из четырех кандидатов, которые, согласно опросам, имеют шанс попасть в Елисейский дворец, заинтересованы в разрушении проекта единой Европы, а он, по мнению Приса, может быть сохранен только при участии Франции. "Марин Ле Пен и Жан-Люк Меланшон строят свои предвыборные программы на обещании похоронить ЕС. Насколько серьезно Европа должна относиться к подобным угрозам?" - пишет автор.

"Взгляд, брошенный на ситуацию у соседей-европейцев, дает повод для осторожного оптимизма. Европейские популисты с ликованием встретили результаты референдума по "Брекзиту" и победу Дональда Трампа, но устойчивой положительной динамики из этих событий им извлечь не удалось. Так, австрийцы избежали искушения привести к победе националистов, и в Нидерландах правый популист Герт Вилдерс снова лишился перспектив реализовать свои ксенофобные обещания", - говорится в статье.

В преддверии выборов в Бундестаг, продолжает немецкий журналист, тоже нет причин для паники: "АдГ грозит потеря популярности у традиционного электората из-за внутриполитических разборок и вечного вопроса о том, где проходит граница дозволенного".

"К сожалению, всего этого недостаточно, чтобы расслаблено следить за ходом выборов во Франции. Европейские политики в Брюсселе и в столицах Евросоюза уповают на "республиканское сознание" французов с их системой двухступенчатого выборного процесса, снижающего вероятность таких ошибок, как "Брекзит" или победа Трампа", - пишет автор, замечая, что риск все же остается.

"Его дополнительно увеличивает большое число французов - около трети - которые до сих пор не решили, за кого голосовать и идти ли на выборы вообще", - отмечает Прис. Подобную позицию он связывает в первую очередь со слабыми программами проевропейских кандидатов.