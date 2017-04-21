Если "халиф" выбирает нового президента

Президентские выборы во Франции обещают быть драматичными. "Теракт на Елисейских полях в час большого столпотворения - сигнал о том, что "Исламское государство"* намерено начать террористическое наступление во Франции накануне и во время выборов нового главы государства, первый тур которых запланирован на воскресенье, а второй - на 7 мая", - пишет глава французского бюро итальянской La Repubblica Бернардо Валли. Как отмечает автор, "если кто-то из 11 кандидатов будет не в состоянии беспрепятственно вести политическую деятельность в качестве претендента на высшую государственную должность, то выборы в целом будут приостановлены".

Однако теракт, произошедший в четверг вечером на Елисейских полях уже радикально меняет ситуацию, считает Валли. "Стране, находившейся в нерешительности, нанесена травма, которой суждено повлиять на голосование, - говорится в статье. - Ярость будет на руку кандидатам, которые наиболее непримиримы к терроризму и ко всему, что может казаться его почвой: к иммигрантам в общем и к беженцам в частности".

Журналист полагает, что "нападение на полицейских на Елисейских полях и убийство одного из них рискует перевернуть прогнозы, основанные на последних опросах. Казалось, что Марин Ле Пен была в сложной ситуации. Ее виртуальный рейтинг был меньше, чем у умеренного Эммануэля Макрона. Кровь, пролитая в двух шагах от Триумфальной арки, благоприятствует жесткой линии - линии "Национального фронта" и кандидата правых", - считает Валли.

"Испытывая сложности на полях сражений в Сирии ив Ираке, "Исламское государство"* мобилизует своих людей в сердце Европы, и особенно во Франции, где обширная мусульманская община способна поставлять молодежь, готовую превратиться в камикадзе", - пишет автор.

"Ячейка, которая действовала на Елисейских полях, по-видимому, была того же типа, что и террористы "Батаклана". Это были обученные люди, и они были подготовлены к началу действий по случаю президентских выборов. Голосование обещает быть неопределенным и драматичным", - подытоживает журналист.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.