Террор вернулся в предвыборную борьбу

После выстрелов на Елисейских полях в четверг вечером проблема исламистского террора вновь выходит на первый план во Франции и может серьезно отразиться на первом туре выборов президента в предстоящее воскресенье, считает политический обозреватель Der Spiegel Штефан Симонс.

Ранее "сюжет борьбы с террором, несмотря на предотвращенный недавно теракт и задержание двоих предполагаемых террористов в Марселе, был скорее второстепенной темой предвыборной борьбы", говорится в статье. Но кандидату Марин Ле Пен вчерашний теракт "дает возможность на фоне чувства скорби и злости выставить себя в качестве единственного убедительного гаранта безопасности Франции".

В последнее время глава "Национального фронта" немного сдала свои позиции в рейтингах, сообщает автор, но она использовала заявление по поводу стрельбы в Париже для нападок на Шенгенское соглашение и "открытые границы", а также предупредила о последствиях "неконтролируемой иммиграции".

По ее мнению, исламисты, представляющие опасность, должны классифицироваться как "гроза для государственной безопасности" даже без каких-либо на то юридических оснований и отправляться под арест, представать перед судом или экстрадироваться. "Кошмар повторяется, и нашим спецслужбам нужно что-то большее, чем просто сострадание. Им нужны средства для борьбы с гигантской опасностью исламского терроризма", - заявила Ле Пен.

"Я не хочу, чтобы люди привыкали к исламскому террору, а нашей молодежи говорили, что ей надо постоянно жить с этой опасностью", - продолжила она.