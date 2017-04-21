Украинский Мариуполь на полгода может остаться без горячей воды

Жители украинского города Мариуполь могут как минимум на полгода остаться без горячей воды из-за того, что городские власти не могут оплатить выставленные им счета, сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

Мэр города Вадим Бойченко заявил украинским СМИ, что у нет другого выбора, кроме как отключить горячую воду до 15 октября или же вообще до конца года. Задолженность города перед городской теплосетью составила порядка 28 млн евро.

460-тысячный Мариуполь, расположенный на берегу Азовского моря, остается "последним украинским бастионом в Донецком регионе, который по большей части контролируют пророссийские сепаратисты". С начала конфликта на востоке Украины в 2014 году повстанцы неоднократно пытались взять город под свой контроль. В городе, добавляет корреспондент, находится крупный сталелитейный комбинат.

Люди на Украине привыкли к государственным субсидиям на горячую воду и отопление, но местные власти не в состоянии оплачивать подобные счета. Определенную роль сыграло и то, что МВФ, предоставляя кредиты, потребовал привязать тарифы к рыночной цене, что привело к повышению тарифов на отопление на 75-90% в прошлом году, говорится в статье.