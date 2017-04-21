Москва и Дикий Восток

"Травить свой народ отравляющими газами и строить ядерные ракеты - почему бы и нет, особенно если на твоей стороне страна с правом вето в Совбезе ООН. За последнюю неделю такую роль дважды выполняла Россия", - пишет Юлиан Ханс на страницах немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung. Сначала Москва заблокировала резолюцию по расследованию газовой атаки в Сирии, на котором, кстати, сама ранее и настаивала, а затем не допустила, чтобы от Северной Кореи потребовали прекратить испытания ракет. Даже Китай, долгое время бывший патроном режима Ким Чен Ына, был готов поддержать резолюцию.

Конечно, "в Москве к Киму, как и к Башару Асаду, не испытывают особо теплых чувств, и российское руководство осознает опасность, которая исходит от непредсказуемого соседа с ядерной бомбой". Тем более что от КНДР до российского Владивостока всего 130 км.

"И потому Москва заинтересована в решении. Только вот нужно Москве лишь такое решение, при котором она будет полноправно сидеть за столом переговоров, - подчеркивает автор. - Президент Путин и его министр иностранных дел постоянно подчеркивают это". К примеру, именно так это и было во время шестисторонних переговоров, которые, правда, так и не смогли остановить северокорейскую ядерную программу и в 2009 году были прекращены. По этой причине Вашингтон более ни при каких обстоятельствах не хочет возвращаться к тому формату.

Прокремлевские стратеги "часто говорят, что Россия из второстепенного европейского игрока должна стать центральной силой на евразийском континенте". В итоге после начала конфликта на Украине Москва демонстративно отвернулась от Запада и развернулась на Восток. "В России начали говорить, что отношения с Пекином достигли наивысшей точки. Более того, когда НАТО размещало 4000 солдат в Восточной Европе, Москва верещала, а когда свои ракеты на границе дислоцировал Китай, она смиренно молчала", - продолжает журналист.

Но разворот от Европы "не удался, и в Азии Россия так и не получила того веса, которого желала", комментирует Ханс.

Российские стратеги мечтали о том, что Россия, имеющая большой опыт в качестве сверхдержавы, но нынче страдающая от экономических проблем, и Китай, ставший крупнейшей экономической державой в мире, соединят свои усилия. "Но оказалось, что Россия отнюдь не единственный и при этом не самый привлекательный партнер, который хочет добиться расположения Китая: Путин явно с недовольством следил за визитом Си Цзиньпина к Дональду Трампу. Ведь китаец и американец договорились между собой о порядке в Южно-Тихоокеанском регионе, а когда Трамп на десерт выстрелил крылатыми ракетами по союзнику Путина Асаду, Си промолчал", - заключает Ханс.