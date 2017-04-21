100 самых влиятельных людей мира в 2017 году

Американский журнал Time опубликовал ежегодный список 100 самых влиятельных людей мира по версии издания. В список вошел российский президент Владимир Путин, включенный в категорию "Лидеры", - статью о нем написал экс-президент СССР Михаил Горбачев.

"Столкнувшись с кризисом, который он унаследовал от своего предшественника, президент Владимир Путин преуспел в стабилизации ситуации, сохранении российского государства и укреплении его экономической позиции", - отметил бывший советский лидер в статье для Time.

"На начальном этапе некоторые меры авторитарного характера - своего рода ручное управление" - были оправданны, считает Горбачев. Однако, по его словам, "с течением времени изъяны стали более очевидными".

"Сегодня, хотя международная повестка продолжает быть важной, в равной степени неотложны внутренние проблемы России: находящаяся в стагнации экономика и падающий уровень жизни; массовая бедность, коррупция и незаконное обогащение меньшинства; упадок образования, здравоохранения и науки", - говорится в статье. По мнению Горбачева, эти проблемы невозможно решить "без изменения в правительственной системе".

"Я убежден, что Россия может преуспеть только посредством демократии, - подытоживает экс-президент СССР. - Россия готова к политической конкуренции, подлинной многопартийной системе, честным выборам и регулярной сменяемости правительства. Это должно определить роль и ответственность президента".

Помимо Путина в категорию "Лидеры" вошли президент США Дональд Трамп, министр обороны США Джеймс Мэттис, директор ФБР Джеймс Коми, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, северокорейский лидер Ким Чен Ын, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Филиппин Родриго Дутерте и китайский президент Си Цзиньпин.

Также издание выделило такие категории, как "Новаторы" (среди них - дочь и зять президента США Иванка Трамп и Джаред Кушнер), "Деятели искусств" (американская певица Алиша Киз, актриса Эмма Стоун, исполнительница главной роли в мюзикле "Ла-Ла Ленд", и другие), "Титаны" (глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен, глава интернет-компании Amazon.com и владелец газеты The Washington Post Джефф Безос и прочие) и "Кумиры" (среди них - бразильский футболист Неймар и Райед аль-Салех, лидер "Сирийской гражданской обороны", организации по оказанию помощи местному населению).