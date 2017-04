21 апреля 2017 г. Дебора Хэйнс | The Times Самые смертоносные американские самолеты присоединяются к мерам по сдерживанию Путина "Самый смертоносный - и дорогой - в мире самолет присоединится к крупнейшему со времен холодной войны наращиванию военного присутствия по всей Европе для сдерживания российской агрессии, - сообщает Дебора Хэйнс в The Times. - Генерал Тод Уолтерс, главнокомандующий ВВС США, сказал, что самолет F-35A, участвующий в первой тренировочной миссии за пределами США, станет "новым словом" в сдерживании". "Он сделал это заявление на фоне того, как примерно 1100 британских и французских солдат в сопровождении танков и артиллерии начали размещение в Эстонии, чтобы помочь защитить восточный фланг НАТО от любых попыток президента Путина испытать на прочность общую границу России с альянсом", - говорится в статье. "Маргус Тсахкна, эстонский министр обороны, вспомнил советскую оккупацию стран Балтии, продолжавшуюся со Второй мировой войны до 1991 года, выступая вчера на церемонии по случаю официального начала данной операции, у которой нет конечной даты, - передает журналистка. - Он пообещал, что такая судьба никогда больше не постигнет его регион благодаря поддержке НАТО". Источник: The Times