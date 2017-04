21 апреля 2017 г. Саймон Вэксман | The Washington Post Почему Путин воспротивился Клинтон? Десятилетия американского лицемерия "Мы не знаем, насколько эффективны были усилия российского президента Владимира Путина добиться избрания Трампа президентом. Мы не знаем, присоединились ли к Трампу сливатели документов, устроители дезинформационных кампаний или настоящие российские агенты, чтобы потопить Хиллари Клинтон. Однако у нас есть ясное свидетельство того, что, без всякого сомнения, Путин выразил свое предпочтение", - отмечает Саймон Вэксман в The Washington Post. "Почему? Простой ответ - потому что Клинтон гнула жесткую линию в отношении России, когда была сенатором и госсекретарем, а также говорила жесткие вещи во время избирательной кампании. Многие также предполагали, что Путин, обвинивший лично Клинтон в поддержке протестов 2011 года против его правительства, затаил жажду мести, - говорится в статье. - Более полное объяснение требует ссылки на разницу между тем, что представляла собой Клинтон на протяжении всей своей политической жизни, и тем, за что выступал Трамп (рядом идеалов, от которых он с тех пор отказался). Если Клинтон издавна утверждала, что "усилия по обеспечению демократии и прав человека (...) в центре наших внешнеполитических целей в этом столетии", и в соответствии с этими убеждениями добивалась войны в Косово, Ираке и Ливии, то внешнеполитическое видение Трампа было гораздо ближе к путинскому. Кандидат от республиканцев утверждал, что экономические и оборонные интересы, а не либеральные идеалы должны задавать американскую повестку". "Мы можем оглянуться на Югославию, чтобы найти корни ненависти Путина к Клинтон и ее идеологии. Именно в 1999 году, во время воздушной кампании НАТО над Косово тогдашний президент Билл Клинтон помог начать нынешнюю эру воинствующего гуманитаризма (а именно, гуманитарного вмешательства, подкрепленного ружьями)", - отмечает автор. "Конечно, Путин не противостоит воинствующему гуманитаризму из идеалистических соображений. Он тоже претендует на роль воинствующего гуманитариста. Оправдывая российскую политику в отношении Сирии и Украины, Путин и его сторонники явно полагались на те же аргументы, что администрация Клинтона использовала в случае с Косово. Если НАТО может ввязаться в югославскую гражданскую войну, почему Россия не может сделать то же самое в Сирии? Ведь Россия - союзник Сирии, в договоре поклявшийся защищать ее правительство. И если устроенный Саддамом Хусейном геноцид против курдов был причиной насильственного лишения его власти, почему тогда России не следует защищать притесняемых этнических русских, что она и делала, по ее словам, в Грузии и на Украине?" "Ввиду лицемерия, лежащего в основе воинствующего гуманитаризма, ясно, почему Путин воспротивился избранию Клинтон президентом Соединенных Штатов. Целью ее доктрины было сделать мир лучше, однако в результате она насаждала бы свои личные предпочтения, расточительно используя военную мощь США", - говорится в статье. Источник: The Washington Post