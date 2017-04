21 апреля 2017 г. Редакция | The Wall Street Journal Смерть в Санкт-Петербурге "Журналисты в авторитарных государствах входят в когорту самых смелых людей на нашей планете, и нередко за это им приходится расплачиваться своей жизнью", - пишет редакция американской газеты The Wall Street Journal в статье по поводу смерти российского журналиста Николая Андрущенко, скончавшегося на этой неделе в Санкт-Петербурге после того, как месяц назад он был избит неизвестными. "73-летний соучредитель еженедельной газеты "Новый Петербург" был известен своими статьями, в которых он подвергал критике Кремль и президента Владимира Путина. Издание, - сообщается в публикации, - не испугалось написать о связях между официальными лицами из администрации Санкт-Петербурга и представителями оргпреступности". "Его смерть, - говорится в статье, - это элемент общей трагедии современной России, в которой жизнь тех, кто критикует президента Путина, зачастую оканчивается либо выстрелом, либо избиением до смерти киллерами, которые никогда не предстают перед правосудием". Источник: The Wall Street Journal