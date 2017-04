21 апреля 2017 г. Брэдли Олсон, Джэй Соломон | The Wall Street Journal Политическая тропа к сделке Exxon с российской фирмой сужается "Когда президент Дональд Трамп выбрал Рекса Тиллерсона, генерального директора Exxon Mobil Corp., своим государственным секретарем, некоторые нефтяные аналитики предположили, что это назначение сигнализирует о потенциальном возобновлении приостановленного партнерства данной фирмы с Россией, - передают Брэдли Олсон и Джэй Соломон в The Wall Street Journal. - Через четыре месяца компания Exxon добивается отказа от американских санкций, который позволит ей бурить в Черном море совместно с российским государственным нефтяным гигантом ПАО "Роснефть", но политическая тропа к такой возможности, по-видимому, существенно сужается". "Хотя отказ [от санкций], который позволит вести бизнес с запрещенными российскими компаниями, может быть в интересах Exxon Mobil, он точно будет не в интересах американской национальной безопасности", - сказал сенатор-республиканец от Флориды Марко Рубио в заявлении для The Wall Street Journal. "Рубио присоединился к остальным членам Конгресса - от обеих партий, - призывающим администрацию Трампа отклонить запрос Exxon, поданный в управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США, и заявляющим, что Россия не сделала ничего, чтобы заслужить послабление санкций. Запрос Exxon был подан в 2015 году и возобновлен в марте, согласно лицу, осведомленному о данных обстоятельствах", - говорится в статье. Источник: The Wall Street Journal