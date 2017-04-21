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21 апреля 2017 г.
21 апреля 2017 г.

Уильям Хоробин | The Wall Street Journal

Теракт на Елисейских полях встряхнул французские президентские выборы

Теракт на Елисейских полях произошел в тот момент, когда 11 кандидатов в президенты Франции участвовали в прямом эфире на ТВ, и им пришлось спонтанно реагировать на случившееся, сообщает Уильям Хоробин в The Wall Street Journal. В связи с этим нападением терроризм снова окажется в центре предвыборных дебатов, а "смещение фокуса дебатов может снова перетасовать приоритеты избирателей", полагает Хоробин.

Два кандидата с самыми жесткими позициями по безопасности - Марин Ле Пен из "Национального фронта" и правоцентрист Франсуа Фийон - "ухватились за теракт" в попытке получить преимущество в трудной гонке, отмечает автор статьи.

Фийон предпринял самый смелый шаг - заявил, что кампания должна быть приостановлена, чтобы кандидаты могли показать свою солидарность с полицией и французским населением.

"Сегодня я хочу сказать одно: борьба с исламским тоталитаризмом должна быть абсолютным приоритетом будущего президента", - сказал Фийон.

Ле Пен повторила сказанное в понедельник, а именно - что террористических актов во Франции можно было бы избежать, если бы ее жесткие предложения по иммиграции и обороне уже были проведены в жизнь.

"У меня чувство, что не все возможное делается, чтобы защитить наших граждан, - сказала Ле Пен. - Я хочу, чтобы был ясный план атаки на этих террористов".

"Непонятно, выиграют ли Фийон и Ле Пен от внезапного изменения направленности кампании", - комментирует автор и напоминает, что после терактов во Франции в 2015 и 2016 годах положение лидера "Национального фронта" по опросам не улучшилось.

Крайне левый Жан-Люк Меланшон, который в последние две недели демонстрирует стремительный рост, призвал кандидатов воздержаться от нагнетания разногласий в отношении безопасности и подверг критике Фийона за попытку остановить предвыборную кампанию, говорится в статье.

Источник: The Wall Street Journal


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