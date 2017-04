21 апреля 2017 г. Уильям Хоробин | The Wall Street Journal Теракт на Елисейских полях встряхнул французские президентские выборы Теракт на Елисейских полях произошел в тот момент, когда 11 кандидатов в президенты Франции участвовали в прямом эфире на ТВ, и им пришлось спонтанно реагировать на случившееся, сообщает Уильям Хоробин в The Wall Street Journal. В связи с этим нападением терроризм снова окажется в центре предвыборных дебатов, а "смещение фокуса дебатов может снова перетасовать приоритеты избирателей", полагает Хоробин. Два кандидата с самыми жесткими позициями по безопасности - Марин Ле Пен из "Национального фронта" и правоцентрист Франсуа Фийон - "ухватились за теракт" в попытке получить преимущество в трудной гонке, отмечает автор статьи. Фийон предпринял самый смелый шаг - заявил, что кампания должна быть приостановлена, чтобы кандидаты могли показать свою солидарность с полицией и французским населением. "Сегодня я хочу сказать одно: борьба с исламским тоталитаризмом должна быть абсолютным приоритетом будущего президента", - сказал Фийон. Ле Пен повторила сказанное в понедельник, а именно - что террористических актов во Франции можно было бы избежать, если бы ее жесткие предложения по иммиграции и обороне уже были проведены в жизнь. "У меня чувство, что не все возможное делается, чтобы защитить наших граждан, - сказала Ле Пен. - Я хочу, чтобы был ясный план атаки на этих террористов". "Непонятно, выиграют ли Фийон и Ле Пен от внезапного изменения направленности кампании", - комментирует автор и напоминает, что после терактов во Франции в 2015 и 2016 годах положение лидера "Национального фронта" по опросам не улучшилось. Крайне левый Жан-Люк Меланшон, который в последние две недели демонстрирует стремительный рост, призвал кандидатов воздержаться от нагнетания разногласий в отношении безопасности и подверг критике Фийона за попытку остановить предвыборную кампанию, говорится в статье. Источник: The Wall Street Journal