21 апреля 2017 г. Уильям Молдин | The Wall Street Journal Украина не спешит брать взаймы, так как надвигаются ключевые пенсионная и земельная реформы "Украина не спешит брать взаймы за рубежом впервые с тех пор, как начались ее жестокий конфликт с Россией и глубокий экономический спад", - сообщает Уильям Молдин в The Wall Street Journal. "Украинский министр финансов Александр Данилюк сказал в интервью в четверг, что его правительство может подождать до осени, прежде чем занять порядка 1 млрд долларов на международном рынке облигаций после внедрения давно откладываемых пенсионной и земельной реформ, которые, как он надеется, будут завершены в следующем месяце", - говорится в статье. "Полагаю, на наш счет уже есть аппетит на рынке, - сказал Данилюк в кулуарах весеннего совещания Международного валютного фонда в Вашингтоне. - Но я считаю, что нам не следует спешить". Прежде чем обратиться на рынок займов, Данилюку предстоит провести реформы по увеличению пенсионного возраста и модернизации системы продажи земли, которые откладывались десятки лет, говорится в статье. Источник: The Wall Street Journal