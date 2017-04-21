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21 апреля 2017 г.
21 апреля 2017 г.

Уильям Молдин | The Wall Street Journal

Украина не спешит брать взаймы, так как надвигаются ключевые пенсионная и земельная реформы

"Украина не спешит брать взаймы за рубежом впервые с тех пор, как начались ее жестокий конфликт с Россией и глубокий экономический спад", - сообщает Уильям Молдин в The Wall Street Journal.

"Украинский министр финансов Александр Данилюк сказал в интервью в четверг, что его правительство может подождать до осени, прежде чем занять порядка 1 млрд долларов на международном рынке облигаций после внедрения давно откладываемых пенсионной и земельной реформ, которые, как он надеется, будут завершены в следующем месяце", - говорится в статье.

"Полагаю, на наш счет уже есть аппетит на рынке, - сказал Данилюк в кулуарах весеннего совещания Международного валютного фонда в Вашингтоне. - Но я считаю, что нам не следует спешить".

Прежде чем обратиться на рынок займов, Данилюку предстоит провести реформы по увеличению пенсионного возраста и модернизации системы продажи земли, которые откладывались десятки лет, говорится в статье.

Источник: The Wall Street Journal


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