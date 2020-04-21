Сидящие на карантине без алкоголя южноафриканцы на грани нервного срыва

"(...) Универмаг Kaalbaskraal был уже закрыт, когда вечером 15 апреля туда неожиданно нагрянул клиент. Он хотел купить пачку сигарет. Продавец ответил, что, к сожалению, с момента введения в стране карантина 26 марта ему больше не разрешено продавать сигареты и алкоголь. Клиент разозлился. Он ударил ножом в горло двух продавцов, присутствовавших в магазине. Один из них, молодой 27-летний мужчина, умер на месте", - пишет корреспондент Le Figaro в Кейптауне Каролина Дюмей.

"Драма, потрясшая спокойный городок Малмсбери, в 70 км от Кейптауна, многое говорит о стрессе, охватившем южноафриканских жителей в период пандемии. Несмотря на критику, президент Сирил Рамафоса в пятницу сохранил запрет на продажу алкоголя и табака до дальнейших распоряжений. После выявления 3158 случаев заболевания и 54 смертей, связанных с COVID-19, правительство Южной Африки делает все, чтобы избежать распространения пандемии. Но в стране, где проживает почти 60 млн человек и очень высок уровень неравенства, никто не знает, как долго власти смогут навязывать столь жесткий карантин", - говорится в статье.

"(...) Если вы спросите меня, то мое мнение, конечно, я удовлетворен тем, что в стране стало меньше алкоголизма!" - объясняет доктор Френч Мбомбо, добавив, что "не только наши травматологические центры стали более доступны, но и наши экстренные службы в целом, потому что злоупотребление алкоголем вызывает осложнения, связанные с диабетом или другими факторами".

"(...) Цель запрета на алкоголь - упростить работу служб экстренной помощи", - считает Сафура Абдул Карим, исследовательница из университета Витсватеранда. Она добавляет, что, поскольку страна находится в чрезвычайном положении, правительству не нужны публичные консультации, чтобы вменять в обязанность что бы то ни было.

"Такое же удовлетворение наблюдается со стороны полиции, которая приветствует падение преступности с момента введения карантина, - отмечает автор публикации. "В прошлые выходные у нас было только 5 убийств. Неслыханно! Обычно каждые выходные с четверга по понедельнику нас происходит 60 или 70 убийств", - заявляет Альберт Фриц, министр полиции Западно-Капской провинции. Как и его начальник, министр внутренних дел Беки Селе, Альберт Фриц хотел бы, чтобы в Южной Африке продажа алкоголя в выходные дни была запрещена навсегда. "Нам нужно извлечь уроки из всего этого после кризиса. В идеале нам следовало бы закрывать магазины по субботам в 2 часа дня", - заключает он.

"Однако жители не могут скрыть своего разочарования. У тех, кто запасся провизией, заканчиваются продукты. А те, кто не мог себе этого позволить, очень возмущены. С начала карантина в Западно-Капской провинции подверглись нападению и разграблению 44 винных магазина. Полиция арестовала около 50 человек, причастных к этому разграблению. Власти порекомендовали владельцам закусочных эвакуировать все свои запасы. Бутылка виски, которая сейчас достигает рекордной цены на черном рынке, привлекает множество желающих. Четверых полицейских даже арестовали по подозрению в причастности к незаконной торговле алкоголем", - пишет Le Figaro.

"(...) Что снизило количество преступлений, карантин или запрет на продажу алкоголя?" - задумывается, как и многие, доктор Кит Скотт. Директор Sadpi (Южноафриканская инициатива по проблемам наркополиции), эксперт по наркотикам и наркомании, считает, что жестокое и принудительное лишение человека алкоголя имеет вредные последствия. "У нас и без того недостаточно психиатрических служб, способных справиться с ситуацией абстинентного состояния", - уточняет врач. "Но кроме того, подобная ситуация только всех напрягает. Стресс ослабляет нашу иммунную систему. У нас уже есть вирус, а теперь нас ослабляет еще и такая мера. Это контрпродуктивно", - заключает специалист.

"(...) Мы входим в неизвестные воды. У Южной Африки никогда не было проблем здравоохранения такого масштаба, - написал Сирил Рамафоса в своем еженедельном письме к нации в понедельник, добавив, что "страна решила придерживаться мер предосторожности", во избежание того, чтобы пандемия не стала катастрофической. Он признал, что карантин "снизил уровень заражения", "но что более важно, он сэкономил время перед лицом возможной волны инфекции в предстоящие недели или месяцы". Невозмутимый президент Южной Африки продолжает кампанию за тотальный, суровый карантин на неопределенный срок", - резюмирует Каролина Дюмей.