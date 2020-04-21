Спекуляция, переполненные хранилища? Почему баррель нефти упал ниже нуля доллара

"(...) Впервые в своей истории в понедельник американская нефть упала ниже... нуля долларов. Вечером баррель американской легкой нефти West Texas Intermediate (WTI) торговался по цене минус 37 долларов. Конкретно это означает, что производители платят 37 долларов за то, чтобы отдать свой баррель нефти. Нефтяная промышленность считает рекордом нулевого года 1859 год. Никогда в истории черного золота цена барреля на фьючерсных рынках не падала до отрицательных значений. Всего за один день цена этой нефти, произведенной в США и котируемой в Нью-Йорке, буквально рухнула с 24,59 доллара за баррель в 159 литров до... 2 долларов в конце дня, затем совершила падение в минус и, наконец, дошла до уровня минус 37 долларов за баррель. Для сравнения, в 2011 году он стоил около 114 долларов", - пишет журналист французской Liberation Витторио де Филиппис.

"(...) Это просто неожиданное осложнение в мире спекуляций, - считает специалист по сырью Филипп Шальмен. - Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на то, что происходит с другими фьючерсными контрактами. Для WTI со сроком погашения в июне цены колеблются около 23 долларов, то же самое с точностью до нескольких долларов для нефти марки Brent, котирующейся на европейских рынках".

"К особенностям рынка фьючерсов прибавилось огромное переполнение мощностей по хранению черного золота. Менее чем за 8 недель мировой спрос на нефть упал с примерно 100 млн баррелей в день до менее 67 млн баррелей в сутки, в частности, из-за карантина и снижения воздушных перевозок. (...) Хуже того, на фоне размолвок и перебрасывания мяча между тремя игроками страны-члены ОПЕК достигли лишь незначительного сокращения своей добычи, то есть 15 млн баррелей в сутки. (...) С одной стороны, происходит падение спроса во всем мире, где более 3 млрд человек сидят на карантине, и где грядущая рецессия способна привести к депрессии, а с другой стороны производители нефти продолжают ее накачивать", - говорится в статье.

"Соединенные Штаты ошиблись, им следовало резко сократить добычу нефти, - считает Филипп Вахтер, директор по экономическим исследованиям Ostrum Asset Management. - Когда мы смотрим на ежедневную добычу WTI в Соединенных Штатах, то быстро понимаем, что они продолжают добывать дюжину миллионов баррелей в день, неудивительно, что они оказались в таком положении. Стараясь изо всех сил защитить своих парней, которые вложили деньги в нетрадиционную нефть, Трамп в конечном счете выстрелил себе в ногу". А накачивание нефти без потребления возымело лишь один эффект: переполнение до краев всех мощностей хранения", - пишет Libération.

"Из-за падения спроса на нефтепродукты во всем мире хранилища переполняются с огромной скоростью, в том числе на морских супертанкерах. Стоимость хранения растет, усиливая понижательное давление на цены на сырую нефть. До такой степени, что нефтяной сектор повсюду отчаянно ищет варианты для хранения накопленных излишков. Последствия подобной ситуации могут очень скоро обернуться большой финансовой катастрофой для рынка черного золота. Потому что Соединенные Штаты стали первыми производителями черного золота, опередив Саудовскую Аравию и Россию, именно благодаря сланцевой нефти и другим нетрадиционным битуминозным нефтям. А главное, благодаря инвестициям, которые исчисляются сотнями миллиардов долларов. Если цена на фьючерсы WTI надолго останется такой же низкой (в июне, июле, августе и т. д.), как в последние недели, то многие экономисты опасаются цепного банкротства. По той причине, что менее чем за 40 или 50 долларов бурение нефтяных скважин для добычи нетрадиционной нефти оказывается нерентабельным", - отмечает автор статьи.