Нездоровая сила

"В борьбе с пандемией ВОЗ подозрительно некритически ведет себя по отношению к Китаю. Как и другие органы ООН, она испытывает растущее влияние Народной Республики. Это таит в себе опасность для всего мира", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"Один из больших уроков коронакризиса может состоять в следующем: то, что Китай получил так много власти над международными институтами, может быть опасным. Опасным для каждого отдельного человека на этой планете", - считает журналист Штефан Шульц.

"Растущее число доказательств свидетельствует о том, что пандемия коронавируса, а также грозящий мировой экономический кризис не были предотвращены среди прочего и потому, что важный орган ООН, Всемирная организация здравоохранения, порой отдавала приоритет интересу Китая по спасению его репутации, вместо того, чтобы заниматься своей первейшей задачей: наилучшим образом защищать мировое сообщество от рисков для здоровья", - говорится в статье.

"В начале 2020 года, когда пандемию еще можно было бы предотвратить, главные китайские ведомства по здравоохранению, очевидно, препятствовали первым исследованиям коронавируса и подвергали цензуре относительно рано появившиеся сообщения о возможно новом виде вируса Sars. ВОЗ, чья работа в сущности заключается в том, чтобы выявлять подобные, чреватые последствиями попытки сокрытия информации, до середины января лишь повторяла заверения Китая в том, что пока неясно, передается ли вирус от человека к человеку. При этом еще 31 декабря 2019 года ее предупредили, что новый вирус, вероятно, имеет большое сходство с вирусом Sars", - указывает издание.

"Собственные исследования ВОЗ начала относительно поздно. Критика в адрес китайской информационной политики не последовала с ее стороны по сей день. Вместо этого она восхваляет жесткие меры Китая по изоляции", - отмечает автор статьи.

"Пропекинский курс ВОЗ, вероятно, не является случайностью. Народная Республика систематически расширяет свое влияние на органы ООН на протяжении почти полутора десятилетий".

"9 ноября 2006 года, вскоре после того, как Коммунистическая партия подверглась критике в связи с частичным сокрытием эпидемии (Sars 2003), новой главой ВОЗ была назначена врач Маргарет Чан, которая, как считается, придерживается прокитайской позиции. (...) В 2017 году Чан, которая за 10 лет пребывания в своей должности приняла на работу множество прокитайских бюрократов, сменил следующий желанный кандидат Пекина, эфиоп Тедрос Аданом Гебреисус. С тех пор он продолжает расширять влияние Китая на ВОЗ. Недавно он и вовсе поддержал "Шелковый путь здравоохранения", - говорится в публикации.

"То, что Запад предоставил китайцам столько влияния на центральную организацию ООН, не случайно, - считает Шульц. - Политики США и Евросоюза долгое время следовали идее "стратегического вовлечения" в отношениях с Народной Республикой. Согласно ей, ответственность передается действующим лицам с тем, чтобы вовлечь их в господствующую систему - чтобы со временем они превратились в лояльных к системе партнеров".

"Вплоть до первой половины 2010-х годов многие эксперты и главы правительств поддерживали утверждение о том, что вместе с экономическим ростом Китай станет и более демократическим. В действительности Коммунистическая партия при действующем президенте Си Цзиньпине укрепляет свои автократические структуры - не только в собственной стране, но и по всему миру. ВОЗ - лишь одна из многих международных организаций, которые сегодня находятся под китайским руководством или растущим китайским влиянием", - указывает издание.

Так, согласно обзору, сделанному американской газетой Politico, под влиянием Китая находятся еще четыре органа ООН: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, которую с 2019 года возглавляет бывший заместитель министра сельского хозяйства Китая Цюй Дунъюй; Международный союз электросвязи, которым с 2015 года руководит Чжао Хоулинь, бывший сотрудник китайского министерства связи; Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН, с 2017 года возглавляемый бывшим заместителем министра иностранных дел Китая Лю Чжэньмином; Международная организация гражданской авиации, генеральным секретарем которой является с 2015 года китайский юрист Фан Лю.

Другие мировые державы, как, например, США, также используют организации ООН для продвижения своих национальных интересов, однако "проблема заключается в переоценке ценностей, которая может сопутствовать перераспределению власти на международном уровне. Эксперты предупреждают об ослаблении защиты прав человека, росте государственного контроля и отсутствии прозрачности в принятии значимых решений. Первые признаки такой смены ценностей уже имеются: так, в ноябре 2019 года Китай протолкнул спорную резолюцию ООН о борьбе с киберпреступлениями. По мнению критиков, в конечном итоге она, вероятно, будет служить авторитарным государствам для оправдания интернет-цензуры. Какие разрушительные последствия может иметь отсутствие прозрачности, демонстрирует сейчас пандемия коронавируса".

"Во время коронакризиса перераспределение власти, кажется, ускоряется. Президент США Дональд Трамп заморозил выплату взносов США в ВОЗ. Китайцы тем временем выделили ВОЗ дополнительные 20 млн долларов для борьбы с пандемией".

Проблемы международной структуры власти являются еще более глубокими, отмечает издание, ведь Китай всеми силами пытается представить свою систему правления более эффективной в сравнении с западной демократией, демонстрируя, например, как во время пандемии он может за 10 дней построить абсолютно новую больницу, а также раздавая по всему миру кредиты - не привязывая их, в отличие от Запада, к демократическим ценностям. К тому же сама ООН является демократической лишь в ограниченной степени. В частности, право налагать вето отчасти все еще определяется тем, владеют ли государства ядерным оружием, говорится в статье.

Выходом из такого pax sinica, "китайского мира", может быть реформа ООН. "(...) Если организация по-прежнему хочет утверждать, что демократия является лучшей формой правления, она сама должна стать более демократической в своих структурах", - заключает Der Spiegel.