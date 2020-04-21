"Незадолго до православного праздника Пасхи монахи Киево-Печерской лавры заразились коронавирусом. Этот случай показывает, насколько сильно некоторые церкви противятся правилам, обусловленным пандемией", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"Нигде праздник не был испорчен так, как в лавре. Потому что нигде вирус не воспринимали настолько беспечно, как здесь", - отмечает журналист Кристиан Эш.

"Около ста случаев заражения было зафиксировано среди священников и работников монастыря - это шестая часть всех установленных в Киеве случаев заражения. Монастырь закрыли на карантин. Три монаха уже скончались, в больницу с воспалением легких пришлось доставить и настоятеля монастыря, митрополита Павла", - передает издание.

"Ранее настоятель Павел не придавал предупреждениям никакого значения. Когда в середине марта власти не советовали людям посещать церкви, настоятель наоборот призывал в видеообращении ходить в храм. "Не смотрите, старшее поколение и младшее, - все спешите в храм", - сказал он и добавил: "Обнимите друг друга!".

"У странных высказываний церковных деятелей есть политические причины, - считает автор статьи. - Не все церковные организации на Украине вели себя так упрямо, как представители Московского патриархата. После конфликта с Россией относительно Крыма и Донбасса он оказался на Украине под давлением. Конкурирующая Святейшая церковь Украины с помощью государства отделилась от Москвы и перешла в подчинение Патриарху Константинопольскому".

"Теперь Московский патриархат опасается, что может потерять свою ведущую позицию и, возможно, даже саму Киево-Печерскую лавру. Он ощущает преследование со стороны государства", - говорится в статье.

"Интересно, что украинские приверженцы Московского патриархата ведут себя намного упрямее в отношении санитарных предписаний, чем сам Московский патриархат. Патриарх Кирилл, после долгих колебаний, официально призвал верующих не посещать церкви. Пасхальное богослужение он провел в пустом Храме Христа Спасителя в российской столице - без прихожан и обычно присутствующих видных особ".

"Намного тяжелее пришлось грузинскому правительству. В кавказской республике властям приходится опасаться, что влиятельная и не готовая к компромиссам Церковь сведет на нет их образцовую борьбу с пандемией. (...) В то время как школы, границы, магазины уже были закрыты, Церковь упорствовала в соблюдении ритуалов - включая причастие одной-единственной ложкой на всех прихожан. Несмотря на комендантский час, глава Церкви Илия II настаивал на праздновании пасхальной ночи с верующими".

"Открытым остается вопрос о том, будет ли по мере распространения пандемии расти и противодействие Церкви. По крайней мере в крупном украинском городе Днепр тон общения уже стал довольно грубым. Там мэр Борис Филатов в преддверии Пасхи опубликовал в Facebook гневное обращение к епископам Московского патриархата с грубыми угрозами в адрес прихожан: " Хотите сидеть без воды и света, с заложенными дверями и перекопанными дорогами? Мы вам все это обеспечим". Почти 18 тыс. человек нажали на кнопку "Мне нравится", - передает Der Spiegel.