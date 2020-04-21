Препараты, разжижающие кровь, могут снизить смертность от коронавируса

"Считается, что Covid-19 - это заболевание легких, вызываемое коронавирусом Sars-CoV-2. Однако новые данные свидетельствуют о том, что такая точка зрения слишком поверхностна. Тяжелого течения болезни и даже смертельного исхода во многих случаях, вероятно, можно было бы избежать с помощью обычной профилактики тромбоза", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"Об этом свидетельствуют сразу две публикации медиков из Университетского госпиталя Цюриха (USZ). Команда медиков под руководством Нильса Кухера, директора клиники ангиологии, проанализировала данные 388 пациентов с Covid-19, которые в феврале и марте проходили лечение в Университетском госпитале Милана. Ученые обнаружили, что среди пациентов, которые проходили соответствующее обследование, почти каждый третий страдал тромбоэмболией легочной артерии. У половины из них она проявлялась в течение первых 24 часов. Эмболия легочной артерии возникала у пациентов еще дома и поэтому их госпитализировали. Исследование было опубликовано в научном журнале Thrombosis Research Journal", - передает издание.

"Мы предполагаем, что эмболия легочной артерии играет большую роль в тяжелом течении Covid-19 и смертельном исходе", - говорит Кухер. По его словам, во многих случаях этого можно было бы избежать с помощью обычных препаратов, разжижающих кровь. В больницах такая профилактика тромбозов является обычной мерой при лечении пациентов с Covid-19. Однако это не касается зараженных людей, находящихся на карантине дома".

"В венах нижних конечностей образуются кровяные сгустки, которые попадают в легочные вены и там могут приводить к закупорке сосудов. "В результате давление в сердце становится настолько большим, что мгновенно развивается сосудистая недостаточность и затем сердечная недостаточность", - поясняет Кухер".

Мнение Кухера подтверждают другие исследования из Китая и Голландии, а также сообщения СМИ. Как пишет немецкое издание Der Tagesspiegel, о "необычно высоком числе тромбозов и случаев эмболии легочной артерии" сообщает Клаус Пюшель, директор Гамбургского института судебной медицины при Университетской клинике Эппендорфа.

По оценке Кухера, в Швейцарии 70% пациентов с Covid-19 умирают дома или в домах инвалидов и престарелых, а не в больницах. "Это свидетельствует о том, что многие пациенты умирают абсолютно внезапно, находясь на карантине дома или в приюте после положительного результата теста на вирус. "При постепенном ухудшении состояния большинство из них доставили бы в больницу", - говорит Кухер".

Мнение Кухера поддерживает и второе исследование, проведенное Университетским госпиталем и опубликованное в научном журнале The Lancet. Согласно ему, у скончавшихся пациентов с Covid-19 были воспалены не только легкие, но и сосуды по всему телу в разных органах.

"Поражается так называемый эндотелий, защитный клеточный слой на внутренней поверхности сосудов. С помощью изучения образцов тканей умерших пациентов ученым удалось доказать, что Sars-CoV-2 может повреждать эти клетки или даже убивать их", - говорится в статье.

"В результате возникают серьезные нарушения микроциркуляции, которые нарушают работу сердца, вызывают эмболию легочной артерии и закупорку сосудов в кишечном тракте и почках, что может привести к полиорганной недостаточности и смерти", - передает Tages-Anzeiger.