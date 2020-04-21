Путин зажимает Россию в жесткие тиски

"Пандемия, нефтяной шок и ухудшение экономической конъюнктуры становятся все более опасными", - пишет немецкое издание Die Welt.

"То, что после телефонного разговора со своим коллегой Дональдом Трампом Владимир Путин так быстро все же согласился участвовать в сокращении добычи нефти вместе с ОПЕК и другими нефтедобывающими странами, говорит о многом. Ведь ровно за месяц до этого он отверг такое желание саудитов, вызвав тем самым беспрецедентное падение цены на нефть марки Brent с 66 до 22 долларов за баррель, так как Эр-Рияд от гнева затопил рынок нефтью".

"Возможно, он просто недооценил саудитов. Так же, как он недооценил коронавирус. Долгое время Кремль вел себя равнодушно и относительно спокойно. Еще 17 марта Путин в Крыму заявлял, что все в сущности находится под контролем".

"Теперь же ему - как и многим другим государствам - это выходит боком. А точнее, дела у него идут даже хуже, чем у большинства стран, - отмечает журналист Эдуард Штайнер. - Сегодня становится ясным, что Россия испытывает на себе тройной удар. С одной стороны, экономика, рост которой составлял 1,3%, в последнее время фактически уже пребывала в стагнации, среди прочего в связи с западными санкциями и сопутствующей им изоляцией".

"С другой стороны, вызванный коронакризисом мировой экономический спад традиционно сильнее тянет Россию вниз. (...) Сколько Путин готов потратить на поддержание экономики, вероятно, зависит от нефтяных доходов. Но здесь грозит третья беда: такая важная для России цена нефть, несмотря на достижение согласия с ОПЕК, вероятно, еще долго будет оставаться значительно ниже 42 долларов, которые необходимы государству для сбалансированного бюджета", - указывает издание.

"В том, что касается финансовых средств для борьбы с кризисом, Путин ведет себя заметно сдержаннее, чем западные государства и нерешительнее, чем во время финансового кризиса 2008-2009 годов", - отмечает автор статьи.

"Нельзя сказать, что на фоне уже более 32 тыс. случаев заражения Кремль не предпринял ничего. То, что изначально он выделил для смягчений худших последствий простоя только 1,2% своего ВВП, в то время как западноевропейские государства и США молниеносно пошли в бой с десятой частью ВВП и более, приписывается путинской экономии, которая берет свое начало в потрясениях последних кризисов".

"Циничной позицией является прежде всего то, что государство не хочет по-настоящему помогать экономике и бросает предприятия на произвол судьбы, отметил Олег Вьюгин, бывший заместитель министра финансов, сегодня профессор экономики и председатель наблюдательного совета Московской биржи. Такую точку зрения разделяют даже обычно сдержанные представители западной экономики в стране. Так, новый опрос Российско-германской внешнеторговой палаты, проведенный среди более чем 900 фирм-участниц, показал, что, хотя две трети опрошенных и довольны антикризисным управлением российского правительства, 85% компаний считают недостаточными меры по поддержке экономики", - говорится в статье.

"В 2009 году Путин впервые извлек выгоду из того, что его тогдашний министр финансов Алексей Кудрин, известный мировому сообществу, по примеру Норвегии направлял в сытые годы в государственный фонд излишки доходов от продажи нефти. Эти деньги во многом способствовали тому, что летом 2008 года международные валютные резервы страны достигли рекордной суммы в 598 млрд долларов, прежде чем в 2009 году снова сократиться до 376 млрд - так же, как позднее в 2015 году, когда после аннексии Крыма наступила рецессия".

"Но с тех пор Россия снова дисциплинированно экономила, так что валютные резервы составляют сейчас около 565 млрд долларов. В государственном фонде накопилось 8,5% ВВП. Но у Путина есть и две другие возможности, которые он сейчас мог бы использовать. С одной стороны, ключевая ставка Центробанка в 6% (...) все еще высока, и Центробанк мог бы быстро понизить ее для стимулирования экономики. С другой стороны, Путин уже более полутора десятков лет назад сильно снизил уровень государственного долга. Сейчас он составляет около 15% ВВП - цифра, о которой большинство государств мира могут только мечтать. Таким образом, если бы Путин захотел, он мог бы вполне воспользоваться деньгами. Но и здесь он пока медлит", - констатирует Die Welt.