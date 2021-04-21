Путин планирует войну за воду?

"Россия отправила к границе с восточной Украиной десятки тысяч солдат и проводит учения в Черном море с участием своих военно-воздушных сил и более 20 военных кораблей", - пишет немецкий таблоид Bild.

"На Украине опасаются нападения", - отмечает издание.

"Так как на оккупированном Россией полуострове Крым наблюдается дефицит питьевой воды, военные опасаются, что шеф Кремля Владимир Путин может напасть на объекты водоснабжения на юге Украины - с воздуха и с помощью машин-амфибий", - передает таблоид.