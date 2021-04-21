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Press digest
21 апреля 2021 г.
21 апреля 2021 г.

Петер Тиде | Bild

Россиянам приходится сообщать о своем статусе военнообязанных

"По словам верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля, Россия разместила на границе с Украиной и на аннексированном полуострове Крым уже "более 150 тыс. солдат", - пишет немецкий таблоид Bild.

"По информации Bild, теперь намечается следующий этап эскалации: миллионы взрослых россиян (мужчин и женщин) должны сообщить местным властям о своем "статусе военнообязанного" (о пригодности к военной службе, номере военно-учетной специальности и пр.). В последние дни были разосланы соответствующие уведомления и электронные письма".

"Во времена холодной войны в ходе противостояния блоков эта процедура считалась в Советском Союзе предварительным этапом мобилизации", - пишет издание.

Источник: Bild


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