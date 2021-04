21 апреля 2021 г. Эндрю Рот | The Guardian Кремль планирует крупное наступление на союзников Навального, который борется за жизнь "Кремль готовит самое масштабное наступление на сторонников Алексея Навального с момента его становления в качестве оппозиционного лидера в 2011 году, угрожая ликвидировать всю его политическую организацию, пока он борется за жизнь в российской тюрьме", - пишет The Guardian. "Используя секретные доказательства, московский суд на следующей неделе намерен объявить Фонд борьбы с коррупцией* Навального и его региональные политические штабы экстремистскими организациями (...), подвергая его сотрудников, сторонников и финансистов жестким штрафам и даже длительным тюремным срокам. Союзники Навального в преддверии нового отчаянного протеста в среду с целью призвать к свободе больного диссидента, сказали, что они готовятся к худшему", - говорится в статье. "Накануне протеста и принятия решения о признании экстремистскими некоторые из сотрудников его региональных штабов залегли на дно, другие начали удалять данные из российских соцсетей, которые регулярно делятся информацией с властями. Но несколько человек, с которыми связался The Guardian, заявили, что не откажутся от политической оппозиции Владимиру Путину, независимо от того, что случится потом", - пишет газета. "Нет сомнений в том, что Фонд борьбы с коррупцией* будет признан экстремистской организацией вместе с региональными штабами, и да, это будет использовано как еще одна попытка ликвидировать всю нашу структуру", - заявил Леонид Волков, один из ведущих помощников Навального и организатор предстоящих акций протеста. (...) "Очевидно, что эпоха в российской оппозиционной политике подходит к концу - организацию Навального вынуждают уйти в подполье под неубедительным предлогом, что она представляет угрозу государственной безопасности России", - утверждает The Guardian. "Мы собираемся найти способ продолжить нашу работу, но нам придется делать это очень осторожно, чтобы избежать уголовных обвинений против наших сторонников и сотрудников, - сказал Волков. - Если мы оставим все как есть, то наверняка они возбудят массовое уголовное дело против всех сотрудников региональных штабов". (...) Многие сотрудники говорят, что, вероятно, следующей мишенью станут они, поскольку Кремль, похоже, готов искоренить оппозицию по всей стране, говорится в публикации. (...) Координатор московского штаба Олег Степанов с января находится под домашним арестом. "В Пензе (...) координатор Антон Струнин столкнулся с административными обвинениями и штрафами за поддержку оппозиционного лидера. На прошлой неделе полиция потребовала, чтобы он заплатил сумму, эквивалентную 8 тыс. фунтов стерлингов, за январский митинг в поддержку Навального. Это "довольно крупная сумма", сказал он. Теперь, когда власти угрожают объявить сторонников Навального экстремистами, он говорит, что "надеется на лучшее", добавляя, что любые попытки наказать людей, недовольных властью, обязательно вызовут ответную реакцию". "Я не знаю, что будет с нашей организацией, но вы не можете избавиться от народа, - сказал Струнин. - Допустим, вы объявляете их экстремистами. Мы не уходим. И есть много людей, которые несчастны... посадите нас в тюрьму, оштрафуйте нас, люди все равно останутся несчастными". "Отправка Навального в тюрьму нанесла тяжелый удар по организации, оставив большую часть организационной силы за границей, - пишет газета. - Среди тех, кто бежал за границу - Волков, глава ФБК* Иван Жданов, и Владимир Милов, один из ведущих союзников Навального, также сообщивший, что покинул страну на этой неделе, чтобы избежать ареста в преддверии протестов. В преддверии решающих предстоящих дней существует определенная нехватка организационной силы на местах. "Мы стараемся продолжать работать так, чтобы ничего не менялось с ним или без него, - - сказал Струнин о Навальном. - Для меня это личное. Я не просто его сторонник, я заинтересовался политикой благодаря Алексею Навальному... он пробудил во мне интерес к политике и действительно изменил мою жизнь". (...) "Другая сотрудница регионального штаба, попросившая не называть ее имени, заявила, что продолжит поддерживать Навального, если суд признает его организацию экстремистской, но допустила возможность тюремного заключения. "Я думаю, все, кто его поддерживал, теперь знают, что это возможно; ширмы больше нет, мы знаем, что это полицейское государство", - говорит она. (...) * - некоммерческая организация, внесенная Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента Источник: The Guardian