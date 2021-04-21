Инфляция - дилемма для российской власти

"(...) В России на фоне геополитической напряженности и вялого экономического роста показывается призрак инфляционной спирали. Возвращение инфляции является глобальной проблемой, однако Россия является одной из тех стран, где все еще помнят травму гиперинфляции 1990-х годов и где часто происходит девальвация рубля", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Эммануэль Гриншпан.

"(...) Инфляция, удерживаемая на уровне от 2 до 4% в год в течение последних пяти лет, с декабря прошлого года демонстрирует признаки стремительного роста (4,9% в годовом исчислении), сильное влияние на нее оказывает рост цен на основные продукты питания. Главный возмутитель спокойствия: сахар, цены на который за год подскочили на 70%, за ним следует подсолнечное масло (+ 27%). В декабре правительство в срочном порядке установило предельные цены на эти два товара и ввело ограничения на экспорт зерна", - говорится в статье.

"Последняя мера правительства, введенная в марте, о возмещении затрат на производство и реализацию сахара по ставке 5 рублей за килограмм (0,06 франка) в течение шести месяцев, по-видимому, привела к эффекту бумеранга, вызвав сокращение поставок. Производители блокируют продажи до тех пор, пока возмещение части затрат не вступит в силу. Президент Владимир Путин может усугубить проблему инфляции, если в среду, как это планировалось, объявит о гигантских бюджетных расходах на восстановление экономики", - комментирует автор статьи.

"(...) Министр экономики России Максим Решетников, поддавшись соблазну списать инфляцию на внешние факторы, указал на ослабление рубля и общий рост цен на мировых рынках сельхозпродукции", - пишет Le Temps.

"Игорь Николаев, экономист, директор Института стратегического анализа компании ФБК Grant Thornton, видит другие, менее лестные для власти факторы, такие как недостаточный уровень конкуренции в экономике и неэффективное госрегулирование тарифов "естественных монополий", устанавливаемых государственными предприятиями транспорта, электроэнергии или водоснабжения. Директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев называет российский бойкот западных сельскохозяйственных и продовольственных товаров с 2014 года ("контрсанкции") "абсолютным анахронизмом". "Если мы хотим обеспечивать население качественной и доступной едой, его нужно отменять". Владимир Иноземцев прогнозирует инфляцию по итогам года на уровне 7%, ее будут толкать вверх дорогая нефть, цены на энергоносители и логистику, что, однако в инфляции ниже 10% он не видит "ничего катастрофичного", - передает издание.

"Максим Буев, проректор по стратегическому развитию Российской экономической школы в Москве, не осуждает тарифное регулирование, но отмечает, что этого инструмента "есть масса побочных эффектов, о которых сейчас, возможно, никто не думает". По его мнению, задача государства - разработать предсказуемые правила, которые бы позволили строить планы хотя бы на среднесрочную перспективу, а дальше целенаправленно работать над развитием биржевых инструментов, которые позволяли бы производителю хеджировать риски. Он добавляет, что при отмене регулирования цен "подавленная инфляция наверстает свое: попытки зажать цены сегодня неминуемо аукнутся завтра".

"(...) Игорь Николаев сожалеет, что правительство в последний момент продлило соглашение о заморозке цен на сахар и на подсолнечное масло, которое должно было закончиться 1 апреля. "Очевидно, что все это теперь привязывается к сентябрю 2021 года, когда пройдут выборы в Госдуму. До этого срока будут стараться держать цены".

"(...) Однако, по мнению Игоря Николаева, "осознали критичную опасность инфляции власти поздно. Начали что-то здесь предпринимать с неуклюжих попыток госрегулирования цен. В результате, как отмечалось выше и как следует ожидать, острота проблемы инфляции не снижается. И это, безусловно, внесет свой вклад в результаты предстоящих думских выборов".

"Доказательством чрезмерной политической чувствительности этой темы является недавно внесенный в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за "распространение ложной информации об изменении цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости". Читайте между строк: Запрещается агитировать электорат по поводу повышения цен на макароны", - иронизирует Гриншпан.

Игорь Николаев считает, что когда появляются такие инициативы, это означает "бессилие властей перед раскручиванием инфляционной спирали".