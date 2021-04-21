Вердикт по делу Джорджа Флойда - это повод вздохнуть с облегчением, но не более того

"Бывший полицейский Дерек Шовин был признан виновным по всем трем пунктам обвинения. Это должно было стать простым решением, но таковым оно, конечно, не было. Заложит ли оно основы для будущего, покажет время", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"После относительно короткого совещания присяжные в Миннеаполисе вынесли обвинительный вердикт по всем трем пунктам по делу о смерти Джорджа Флойда, погибшего почти год назад. Это сигнал, в ясности которого не приходится сомневаться, и это хорошо. Чувство, которое преобладает сегодня, - это чувство облегчения", - пишет журналист Петер Винклер, отмечая, что "слишком часто в отношении полицейских США после абсолютно неоправданного применения ими силы, особенно в отношении темнокожих сограждан, выносился оправдательный приговор".

"В некотором смысле это дело было исключительным. Среди прочего, оно показало, что поведение полицейских стало в наши дни более прозрачным - часто вопреки их воле. Полицейские больше не могут прятаться за стеной молчания, что в данном случае они даже не пытались сделать. Не только видеозаписи продолжительностью почти 10 минут, сделанные прохожими и детально запечатлевшие мучительную смерть Джорджа Флойда под коленом подсудимого, но и видеокамеры, прикрепленные к участвовавшим в задержании полицейским, ясно показали, что во время задержания Шовин не испытывал никаких человеческих порывов, даже когда Флойд уже не подавал признаков жизни. Обстоятельства редко бывают такими ясными. (...) И в данном конкретном случае судебная система США безупречно выполнила свою задачу", - говорится в статье.

"Но это не значит, что автоматически наступает новая эпоха, - указывает автор статьи. - (...)Работа полиции в США исключительно трудна. Это, среди прочего, цена, которую страна платит за свою любовь к огнестрельному оружию, а также за экономическое и социальное давление, порожденное американским образом жизни, с его необычайной динамичностью и акцентом на индивидуальных достижениях. И это также цена за то, что непростая история этой страны не была проработана по-настоящему, в результате чего исторические раны все еще гноятся, вместо того чтобы заживать. Здесь еще многое предстоит сделать, и то, что предстоит сделать, нелегко в любом отношении".

"Страна принимала беспрецедентное участие в этом процессе, - пишет NZZ. - Давление на присяжных, вероятно, было огромным. Прежде всего афроамериканские организации, устраивая пикеты и порой прибегая к воинственной риторике, давали понять, что они рассматривают этот процесс как лакмусовую бумажку. (...) Страшные кадры прошлого лета, когда мирные протесты множества американцев против полицейского насилия все больше затмевались актами насилия, бессмысленным вандализмом и оргиями мародерства, до сих пор живы в памяти каждого".

"Если участвовавшие в этом посчитают, что вердикт обусловлен их активностью, такие сцены будут повторяться. И в будущем, когда обстоятельства дел, вероятно, будут гораздо менее четкими, искра однажды, несомненно, попадет в подготовленную пороховую бочку. Это плохое предзнаменование. Может произойти взрыв, если наказание, которое, согласно американскому законодательству, еще предстоит определить судье, окажется не соответствующим ожиданиям".

"Даже президент Джо Байден выступил во вторник с заявлением, которое навеяло неприятные воспоминания о его предшественнике Дональде Трампе. Тот безудержно вмешивался в дела судебных органов (...). Хотя Байден этого не делал, он ясно дал понять, чего он ожидает от судьи и присяжных: доказательства неопровержимы, сказал он и выразил надежду на то, что присяжные вынесут "правильный вердикт".

"У Байдена, безусловно, есть право на мнение. Но ему стоило бы оставить его при себе до тех пор, пока присяжные не будут готовы вынести вердикт. Вместо этого он поддался желанию набрать дешевых очков, особенно среди чернокожих избирателей, которые в решающей степени способствовали тому, чтобы для Байдена открылась дверь в Белый дом. Порядочный человек, которым Байден выставлял себя во время предвыборной кампании, поступил бы по-другому", - заключает NZZ.