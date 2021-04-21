Чехия отказывается от российского ядерного реактора

"После высылки 18 российских дипломатов Чехия сделала еще один шаг в кризисе с Россией, - пишет немецкое издание. - Государственная корпорация "Росатом" были исключена из тендера на строительство нового ядерного реактора на АЭС "Дукованы" под Брно. Чешская служба внутренней разведки BIS уже много лет предостерегает от участия России в проекте, утверждая, что риск для безопасности, угроза зависимости и политического влияния слишком высоки".

"Эти меры являются ответом Праги на доклад спецслужбы, опубликованный чешским правительством в выходные. Согласно докладу, два российских агента устроили взрывы на складе боеприпасов в Врбетице в конце 2014 года, в результате которых погибли два человека".

"Решение против "Росатома" - это также решение против курса президента Милоша Земана, активно стремящегося к близости с Россией и Китаем, неоднократно атаковавшего спецслужбу BIS и желающего отставки ее руководителя", - отмечает журналистка Виктория Гроссманн.

Несколько политиков истолковали инцидент в Врбетице как атаку на Чехию и заявили о терроризме. Однако премьер-министр Андрей Бабиш подчеркнул, что атака была совершена не на чешское государство, а на болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева, который, "по сообщениям СМИ, ранее заключал сделки с оппонентами России в войне - речь шла о Грузии и Украине. По словам Бабиша, взрыв боеприпасов мог вполне произойти и не в Чехии. Ранее ему всегда было трудно делать однозначно критические заявления в адрес России, потому что такие заявления означают и конфронтацию с президентом Милошем Земаном", - говорится в статье.

"Не только отношения с Россией переживают сейчас кризис. Правительство Чехии также еще никогда не было настолько слабым и нестабильным, как сейчас, и оно, похоже, не в состоянии справиться с кризисом такого масштаба уже только с точки зрения кадров", - указывает издание, напоминая, что в настоящий момент у страны нет даже министра иностранных дел. Томаш Петржичек покинул пост министра из-за спора о реорганизации Чешской социал-демократической партии (ČSSD). Пока в этом споре победил министр внутренних дел Ян Гамачек, который теперь временно исполняет и обязанности министра иностранных дел. "Тем самым он последовал линии президента Милоша Земана, бывшего лидера социал-демократической партии. В СМИ Земана порой очерняют как "русского тролля". Петржичек, уходя, заявил, что знает, что он всегда был для Земана " бельмом на глазу".

"В этой связи решение против участия "Росатома" в строительстве ядерного реактора представляется еще более значимым. Политолог Немецкого общества внешней политики Милан Нич называет этот шаг "поворотным моментом", - передает Süddeutsche.