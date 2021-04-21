Zoom-истощение: Это же я!

"Исследование подтвердило: видеоконференции вызывают больше стресса, чем реальные встречи. Особенно женщины испытывают стресс от наблюдения за собой на экране. Как возникает "Zoom-истощение" и как с ним бороться?", - задается вопросом немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Сегодня профессиональная и личная жизнь происходят в основном перед камерами компьютеров и смартфонов. (...) Видеоконференции меняют мир работы, обучения и личной жизни. Они имеют много преимуществ, но могут изрядно действовать на нервы. "Zoom-истощение и усталость" - так Джеффри Хэнкок называет феномен, вызываемый видеоконференциями. Хэнкок - профессор коммуникации в Стэнфордском университете, он и его команда опросили более 10 тыс. участников видеоконференций об их опыте работы с Zoom, Teams, Skype и другими сервисами (...). Главный вывод исследования: видеоконференции вызывают гораздо больший стресс, чем личные встречи", - передает издание.

"Одной из основных причин усталости от видеоконференций, очевидно, является то, что во время большинства из них люди видят самих себя. (...)Как показывает недавно опубликованное исследование Стэнфорда, женщины в большей степени, чем мужчины, подвержены влиянию программ для видеосвязи. Каждая седьмая женщина, но только один из 20 мужчин, говорит, что чувствует себя "очень" или "крайне" уставшим после видеоконференции. И молодые люди, независимо от пола, ощущают усталость быстрее, чем пожилые люди", - говорится в статье.

"Женщины более склонны, чем мужчины, рассматривать себя в зеркале и оценивать, какое впечатление они производят на других, показывают исследования. При этом, очевидно, неважно, настоящее ли это зеркало, социальные сети или видеоконференции", - отмечает издание.

"Женщины в целом больше беспокоятся о своем образе, чем мужчины; исследователи называют это "страхом зеркала". Кроме того, в виртуальном пространстве они часто воздерживаются от невербальной коммуникации, которая имела бы место в обычных разговорах: они стараются не гладить свои волосы и не прикасаться к лицу, опасаясь, что это может показаться несерьезным. Мужчины гораздо менее чувствительны в этом отношении: даже во время видеоконференции с 150 зрителями они могут появиться с трехдневной щетиной и грязными волосами в стиле локдауна, быть одетыми в один и тот же свитер пять дней подряд, чесать свой двойной подбородок и ковырять в носу. Это, конечно, неприятно для других участников, - резюмирует Süddeutsche Zeitung, - но полезно для их собственной психики".