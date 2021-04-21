Эпоха диссидентов

"Он вернулся - страх за жизнь Алексея Навального, - пишет немецкое издание Die Zeit. - Как и восемь месяцев назад, когда он был отравлен "Новичком" во время предвыборного тура по Сибири, транспортирован в Берлин и несколько недель боролся со смертью. "Алексей умирает, - написала на днях в социальных сетях его пресс-секретарь Кира Ярмыш, сопровождавшая Навального в самолете, когда ему стало плохо и он потерял сознание в туалете. - (...) И вот я снова в том самолете, только на этот раз он садится очень медленно".

"В выходные появились тревожные результаты анализов 44-летнего оппозиционера: повышенный уровень калия, возможная почечная недостаточность, угроза жизни. В понедельник Навального перевели не в гражданскую больницу, а в больницу другой исправительной колонии. Признание того, что Навальный действительно в плохом состоянии?", - задается вопросом журналистка Симоне Бруннер.

"Именно об этом сценарии предупреждали многие: здоровье Навального ухудшается, и он умирает при загадочных обстоятельствах, как, например, российский адвокат Сергей Магнитский, скончавшийся в российской тюрьме в 2009 году", - пишет издание.

"Разве так маловероятно, что российские власти позволят Навальному умереть? "Я думаю, в Кремле действительно были бы рады, если бы Навальный исчез с экранов. Как политик, но и физически, как предмет обсуждения, как вечный источник проблем, - говорит московский политолог Дмитрий Орешкин. - В путинском мире и его дискурсе нет места Навальному". Но "тихой смерти" в тюремной камере не будет: Навальный находится в центре внимания международных СМИ, и США уже анонсировали санкции на случай, если он умрет. И если нужно дополнительное доказательство того, что президент России Владимир Путин действительно "убийца", то смерть Навального и станет этим доказательством, считает Орешкин".

"Кремль на самом деле хочет, чтобы о деле Навального наконец-то забыли", - говорит политолог Татьяна Становая из московского Центра Карнеги. То, что Навальный, очевидно, находится в плохом состоянии, не обязательно связано с коварным планом Кремля его убить, а может быть просто связано с бесчеловечными, тяжелыми тюремными условиями в России в целом, где здоровье заключенных никого не волнует, сказала Становая в разговоре с Die Zeit. "Но Путин не может просто так пойти навстречу Навальному или даже помочь ему, - например, согласиться на его требование допустить к нему врачей, которым он доверяет, - потому что это сразу же было бы воспринято как слабость с его стороны и выглядело бы как политическая победа Навального", - считает Становая".

"Настоящая цель Путина, вероятно, заключалась в том, чтобы избавиться от проблемы Навального с помощью длительного тюремного заключения. Но с тех пор оппозиционер доставляет Кремлю одни лишь проблемы. (...) Навальный упорен. Когда позволяют условия содержания в тюрьме, он пишет посты в Instagram, насмехается над Путиным, развлекая своих сторонников. (...) Внимание - единственная валюта, которая есть у Навального", - констатирует издание.

"Плохие новости о состоянии здоровья Навального сопровождаются новой волной репрессий против сторонников Навального: в пятницу прокуратура подала в один из московских судов иск о признании организации Навального, Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК*), и всех штабов Навального по всей стране "экстремистскими организациями". Решение по этому вопросу должно быть принято уже в следующий понедельник. Это нанесло бы серьезный удар по сети Навального и поставило бы под угрозу длительного лишения свободы не только его непосредственных сотрудников, но и сторонников, спонсоров и симпатизирующих ему людей".

"Ярлык "экстремистов" может фактически заставить сеть Навального уйти в подполье. Московский политолог Дмитрий Орешкин драматично смотрит на ситуацию: "Это будет означать конец эпохи, в которой в России существовала оппозиция, - говорит он, - и начало эпохи, в которой есть только диссиденты".

"Все это происходит за несколько месяцев до запланированных на осень выборов в Госдуму. Команда Навального хочет сломить власть кремлевской партии "Единая Россия", и без того сдающей позиции в опросах, с помощью системы "умного голосования". (...) "Это голосование вместе с уличными протестами в поддержку Навального вполне может расстроить планы Кремля", - говорит российский политолог Аббас Галлямов. Возможно, что репрессии могут дать аппарату власти в Москве короткую передышку. "Но в долгосрочной перспективе, - считает политолог, - это не сможет изменить ситуацию с большим недовольством в стране", - передает Die Zeit.

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