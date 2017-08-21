"Мой внук учился не в Марокко"

Корреспондент El Pais побывал в марокканском городе, где родились четверо из предполагаемых джихадистов, причастных к недавним терактам в Барселоне и Камбрильсе. Город называется Мрирт, в нем 30 тыс. жителей, сообщает журналист Франсиско Перехиль.

Прибыв в Мрирт, корреспондент "спрашивает, где живут родственники 22-летнего Юнеса Абуякуба, который по основной версии следствия подозревается в управлении фургоном, совершившим наезд на людей на улице Рамбла. Некий посетитель в одном баре говорит, что родственники живут в районе Таджауйте. И вызывает полицию. Когда корреспондент добирается до места, пятеро полицейских в штатском ждут на углу. Это они решают, разрешить или нет интервью с родственниками". В итоге один из полицейских заявил журналисту: "Пожалуйста, расскажите вашим читателям, что этот регион абсолютно не затронут заразой, люди тут хорошие. А это было исключение, здесь мы никогда ничего подобного не видели".

"Родственники и друзья террористов не отклонятся от сценария. 80-летний Акбуш Абуякуб, дедушка предполагаемого террориста, просит прощения за случившееся и говорит, что преступление, которое было совершено, не имеет ничего общего с марокканской культурой и традицией. Все уверяют, что Юнес уехал из Марокко в юном возрасте. Ни его дед и бабка, ни его тетки не могут точно сказать, когда он уехал, но считают, что с тех про прошли годы", - говорится в статье. Дед заявил: "В одном можно быть уверенным: мой внук не доучивался здесь. Он учился в Испании".

35-летний Мохамед Абуякуб, живущий в испанском Риполе, был знаком со всеми четырьмя террористами, которые родом из Мрирта: с братьями Хишами - Омаром и Мохамедом, а также с братьями Абуякуб - Хуссейном и Юнесом. Он не уточнил, состоит ли в родстве с этими Абуякубами или просто их однофамилец. "Это были очень спокойные люди, - говорит он. - Все четверо прекрасно говорили по-испански и по-каталански. Я никогда их ни в чем не подозревал. Ни в Риполе, ни здесь". Мохамед уверен: "Я считаю, что их уговорил имам Риполя [Абдельбаки ас-Сатти]".

Журналист также посетил деревню Агбала, в 100 км от Мрирта, где родился Муса Укабир - один из джихадистов, ликвидированных полицией в Камбрильсе. "Исламисты используют несовершеннолетних в своих целях, - заявил Насер Буядномма, местный житель. - Муса Укабир был несовершеннолетний, 17 лет. Что может знать о мире такой мальчишка? У этих детей в голове пусто, а ИГИЛ* заполняет эту пустоту".

Другой местный уроженец, живущий во Франции, Бассу Удсахия заявил: "Этот мальчик приезжал сюда раз в четыре года, в деревне его почти не знали".

Журналист отмечает: большинство тех, кто сумел вырваться из нищей Акбалы, чувствуют себя в Испании хорошо, и "никто не хочет, чтобы ислам путали с терроризмом". "Всякий, кто убивает без разбора, - не мусульманин", - сказал Удсахия.

В этой связи автор напоминает: "МВД Марокко каждый месяц разоблачает как минимум одну ячейку, связанную с ИГИЛ*".

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.