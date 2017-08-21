Теракт в Сибири, за которым стоит "Исламское государство"*, замалчивается

Владимир Путин не высказался после нападения с ножом на людей на улицах города Сургут, пишет корреспондентка Le Monde в Москве Изабель Мандро, напоминая, что в результате этой атаки были ранены семь человек.

Ситуация в Испании, ставшей мишенью двух смертоносных терактов, за которые взяла на себя ответственность организация "Исламское государство"*, продолжает господствовать в информационном пространстве России, однако другой теракт, случившийся в Западной Сибири, за который ИГИЛ* тоже взяло на себя ответственность, практически замалчивается. Тем не менее, Сургут пережил ужас в субботу, 19 августа, после того как неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих в этом нефтяном городе с населением 350 тыс. человек, расположенном более чем в 2 тыс. км от Москвы. Семь человек были ранены, один из них все еще находится между жизнью и смертью, говорится в статье.

Через четыре часа после этой драмы ИГИЛ* распространило послание через свое пропагандистское агентство "Амак" о том, что оно берет на себя ответственность за теракт, и назвало убийцу, застреленного полицией на улице Сургута, одним из своих "солдат". Однако большинство россиян об этом не услышали: государственные СМИ лишь кратко сообщили о "происшествии", даже не давая ссылку на джихадистскую группировку. Ни агентство РИА "Новости", ни ТАСС не упомянули об этом, как и крупнейший в стране Первый канал, посвятивший этому сюжету несколько секунд в наименее активное время просмотра - и ни слова в своих итоговых новостях в субботу вечером, сообщает Мандро.

Готовый клеймить теракты в Европе, Путин быстро отреагировал на автомобиль-таран в Барселоне, выразив свои соболезнования королю Испании. "Произошедшее в очередной раз подтверждает необходимость реального объединения усилий всего мирового сообщества в бескомпромиссной борьбе против сил террора", - подчеркнул российский президент в своем коммюнике от 17 августа. Но он ни слова не сказал о Сургуте, несмотря на фотографии, циркулировавшие в социальных сетях, в частности, раненого человека в крови на скамейке, продолжает автор.

Только французский президент Эммануэль Макрон выразил "солидарность" с пострадавшими в Сургуте в своем аккаунте Twitter уже в субботу вечером, ловя на слове главу Кремля: "Терроризм наносит удары повсюду. Для его искоренения необходимо международное сотрудничество". В России не ответили на его послание, пишет Мандро.

Панические отклики в российской поисковой системе Яндекс и российском аналоге Facebook - социальной сети ВКонтакте - все же подтолкнули Следственный комитет РФ в воскресенье объявить, что он возьмет под контроль расследование по этому делу, отмечает журналистка.

О личности нападавшего следователи передали очень мало данных: кроме даты его рождения, 1998 год, а не 1994 год, как было объявлено ранее, также было сказано об обыске в доме "преступника". До сих пор официальная версия держалась на сообщении о проверке его "психиатрических расстройств". Однако сайты, близкие к российским спецслужбам, огласили имя Артура Г. - уроженца Дагестана, российского кавказского региона с мусульманским большинством, передает Мандро.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.