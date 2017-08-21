Российские угрозы!

Приписывать Путину желание к завоеванию или отвоеванию чего бы то ни было просто несерьезно. Это делается лишь с тем, чтобы разрешить бойкотирование и ввести экономические санкции, что противоречит европейским интересам, начиная с интересов Швейцарии, пишет издатель Пьер-Марсель Фавр на страницах швейцарской газеты Le Temps.

Почти вся клика Трампа имела контакты с россиянами до американских выборов. Сегодня последствия этих бесед создают обстановку, облегчающую введение новых санкций против Москвы. США намерены увлечь за собой в этот крестовый поход Европу, хотя это совершенно не в интересах Брюсселя, говорится в статье.

Американские спецслужбы, а также их сообщники постоянно возвращаются к вопросу о якобы существующих угрозах агрессии против стран Балтии и Польши. Как в реальности обстоят дела? - задумывается автор.

Распад СССР

Попытаемся вам напомнить, что Россия во время распада СССР почти ничего не потеряла!

Большинство стран бывшего СССР, получив свою независимость, были сильно удивлены. Для российских руководителей было совсем нетрудно удержать их в своей орбите. Но этого не произошло. Россия сама, без особого принуждения, отделалась от целой империи, отмечает Фавр.

Ошибка Запада

В течение всего периода развала СССР, около 1991 года, чем занимались США и Европа? Планом Маршалла, чтобы помочь совершенно обескровленной России? Ничего подобного. Они поспешили включить в состав НАТО все страны Восточной Европы, создать военные базы рядом с Россией, затем поддержать антироссийские движения, главным образом на Украине и в Грузии, продолжает автор.

Дарение русскоязычных территорий Украине

А что говорить о юге и востоке Украины, если вспомнить о том, как украинец Хрущев, президент Советского Союза с 1958 по 1964 год, в свое время осуществил расчленение целого региона, отдавая Киеву значительные территории, стопроцентно русскоязычные. Чем прославился Крым, если не своими исконно русскими городами Симферополь и Севастополь? И именно в Ялте были подписаны одноименные соглашения между Сталиным, Черчиллем и Рузвельтом в феврале 1945 года, напоминает издатель.

Польша не находится под угрозой

Вернемся к Польше. Разумеется, история доказывает, что есть основания для определенных опасений в отношении России, которая лишила Польшу части ее территории. Однако сегодня Варшава не имеет общей границы с Россией, за исключением анклава Калининград.

Польша купила американские, а не европейские боевые самолеты и вступила в Североатлантический альянс. Представление, что она находится под угрозой, сродни беспочвенным фантазиям, уверен автор статьи.

Наказывать надо скорее Эрдогана, чем Путина

Владимир Путин - не невинный младенец с чистыми руками. Это автократ, который держит свою страну железной рукой. Чтобы помешать олигархам продолжать экспортировать сотни миллиардов, он вынужден был вести жесткую политику, обеспечивающую восстановление страны. Приписывать ему желание к завоеванию или отвоеванию чего бы то ни было - это несерьезно, пишет Фавр.

Если хочется любой ценой отыскать главу государства, создающего проблемы в регионе, то скорее следовало бы влезть в драку с Реджепом Тайипом Эрдоганом, начинающим турецким диктатором, чьи действия куда более вредоносны во всех планах. Но по возможности надо сделать это так, чтобы это не сказалось на торговле и туризме с Турцией, подытоживает автор статьи.