Увольнение в пятницу советника по стратегическим вопросам Дональда Трампа знаменует собой новую главу в саге о теневых правителях. Журналист французской газеты Liberation Пьер Керри описывает шесть портретов женщин и мужчин из истории подобных игр в опасные и тайные интриги.

"Политические гуру держатся на двух главных опорах: власть и тайна, - пишет Керри. - Начиная с XVII века их называли серыми кардиналами, по прозвищу отца Жозефа, который был "серым кардиналом" Ришелье, тот, в свою очередь, был "красным кардиналом" Людовика XIII: кардинал носил красную рясу, а монах - серую. В США 63-летний Стив Бэннон, "мозг" Дональда Трампа, уволенный в пятницу, вписывается в этот ряд влиятельных мужчин и женщин, которых сильно боятся и ненавидят и которые являются истинными творцами исторических переворотов. Часто они уходят из власти в тяжелых условиях".

Иоганн Фридрих Струэнзе, мыслитель

У Кристиана VII, короля Дании, было две проблемы: он был сумасшедшим и алкоголиком. Его жена Каролина Матильда сблизилась с семейным врачом, который сделал ей ребенка и обеспечил множество важнейших реформ в духе философии Просвещения. Позднее врач был осужден за "узурпацию власти" и обезглавлен в 1772 году в Копенгагене, передает автор.

Маркиза де Помпадур, чемпионка по игре "Риск"

Фаворитка Людовика XV маркиза де Помпадур наводила страх на двор и на иностранных послов. Она придумала светскую игру "Риск" - на карте обоих полушарий перемещала свои "жетоны", как воинские части. Перейдя к делу, она предложила полностью пересмотреть альянсы: вместо блока Франция-Пруссия против блока Австрия-Англия она предложила блок Франция-Англия против блока Англия-Пруссия. Затем последовала Семилетняя война (1756-1763), передает журналист.

Григорий Распутин, полноправный член

Одна из легенд, которых много: монах Распутин позвонил в 2016 году военному министру Шуваеву и попал на его адъютанта, тот ответил: "Вы можете прийти, когда захотите". Бахвальство Распутина: "Скажите вашему министру, что мама и я не хотим такого министра". "Мама" - это царица, которая подозревалась в связи с Распутиным, пишет автор. Их встреча произошла в 1907 году, когда этот интриган якобы "вылечил" царевича Алексея, страдавшего гемофилией. При этом Распутин никогда не был закулисным правителем России. В момент его смерти в 2016 году (загадочное убийство, произошедшее за год до уничтожения царской семьи) министр, которого он хотел уволить, все еще был на посту. Этот сатанинский миф был сфабрикован большевиками: у Распутина не было таких длинных рук. И такого члена - реликвия длиной в 31 см, хранящаяся в формалине, оказалась фальшивкой, утверждает Керри.

Гарри Гопкинс, гуру Франклина Рузвельта

В мае 1943 года газета Chicago Tribune встревожилась: ближайший советник Франклина Рузвельта оказался "Распутиным Белого дома". Новый курс - это его идея. Он заставил замолчать сторонников политики невмешательства и встречался с Черчиллем и Сталиным. Работал ли он на СССР? Один экс-агент КГБ в 1990 году заявил, что Гопкинс был их человеком, повествует автор.

Александр Яковлев, на закате СССР

"Другой гуру, расчетливый изменник - Александр Николаевич Яковлев - последний идеолог СССР и, возможно, его могильщик", - продолжает Керри. Этот бюрократ, сторонник режима, сначала был назначен послом в Канаду. По возвращении в 1982 году он стал "идеологическим вождем" Коммунистической партии. Он подсказал Михаил Горбачеву идеи либерализации экономики (перестройка) и пропаганды (гласность). В 1991 году он увещевал Горбачева не стрелять в литовских митингующих. СССР рухнул несмотря ни на что. Яковлев переквалифицировался в председателя Комиссии Политбюро ЦК по дополнительному изучению материалов, связанных с репрессиями 1930-1940-х и начала 1950-х годов, передает журналист.

Чхве Сун Силь, моя нелюбимая ведьма

Госпожа Чхве - глава крупной компании и бизнесвумен. У нее был доступ секретным оборонным досье по Северной Корее, и она решала судьбы министров в правительстве Южной Кореи между 2013 и 2016 годом... И все это потому, что она была подругой Пак Кын Хе - президента в Сеуле. После разоблачений в прессе последовали массовые демонстрации. За передачу секретной информации 10 марта Пак Кын Хе была лишена президентских полномочий. Тем временем органы правосудия рассматривают дело ее "Распутина", пишет Керри.