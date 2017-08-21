Барселона, откровения террориста. Один из арестованных рассказывает секреты ячейки

"В расследовании по поводу ячейки из Риполя есть фигурант, который говорит. Именно он позволил следствию сделать скачок за 72 часа, прояснить существование и ключевую роль имама Абдельбаки ас-Сатти. Этого мужчину зовут Мохамед Хоули Чемлал (Mohamed Houli Chemlal)", - сообщает специальный корреспондент La Repubblica в Барселоне Карло Бонини. По информации издания, этому мужчине 21 год и он родом из Мелильи. "Он единственный выживший после взрыва в лаборатории-погребе боеприпасов в Альканаре", - говорится в статье. Как только позволило его состояние здоровья, заявления Чемлала были зафиксированы следователями из полиции Каталонии - Mossos d'Esquadra - и стали ценным компасом.

Журналист поясняет: "Только Мохамед знал, кто был в том доме в момент взрыва и сколько там было мужчин. Только он мог вспомнить, что, кроме него, их было трое. Он даже направил работу экспертов-криминалистов среди груд обломков и железок от разорванных газовых баллонов (их было накоплено 120 штук) в поисках того, что осталось от обуглившихся ошметок, принадлежащих как раз трем различным телам. Мохамед хорошо помнит, кем они были, так что каталонская полиция официально заявила, что, хотя еще не завершены тесты ДНК, "по крайней мере двое из трех мужчин, на данный момент находящихся в розыске, несомненно, идентифицируются с тем, что осталось от человеческих останков, найденных в Альканаре".

Как рассказал Бонини хорошо информированный источник в разведке, в течение трех дней тот факт, что Чемлал пошел на сотрудничество, являлся одним из самых охраняемых секретов расследования. Более 36 часов, хоть этот человек и числился среди арестованных, не раскрывалась даже его личность. Теперь секретность снята, и завтра, во вторник, Мохамед предстанет в Мадриде перед антитеррористическими следственными судьями Audienca Nacional (Национальный суд Испании) вместе с другими арестованными, чтобы протоколы его допроса полицией формально вошли в дело о расследовании теракта на улице Рамбла, передает корреспондент.

Кроме того, было установлено, что большая часть из 12 мужчин ячейки ездила в Марокко во второй половине июля этого года и вернулась туда в первой половине августа. Почти все они родом из Мрирта, городка с 30-тысячным населением во внутренней части страны.

Были также восстановлены передвижения в Бельгии имама ас-Сатти. "В течение двух лет (с 2010 года по январь 2012 года) он находился в заключении в тюрьме в Кастельоне, в самой западной части Каталонии (и это предположительно объясняет, почему находящийся недалеко Альканар был выбран местом размещения лаборатории-погреба для боеприпасов). Ас-Сатти в марте 2016 года жил три месяца в Бельгии, в Вилворде, городе около Брюсселя и исламистском анклаве, откуда отправились в Сирию самые значительные потоки иностранных бойцов из Бельгии, чтобы вступить в ряды "Исламского государства"*.

Что касается фургона, который был использован на улице Рамбла, это кладезь судебных улик, отмечает Бонини. "Прежде всего, отпечатки - они есть на руле, на переключателе скоростей, на приборной панели, - говорится в статье. - Правда, в арендованном транспортном средстве отпечатки не обязательно принадлежат тому, кто его вел последним, однако полицейские уверены, что, учитывая количество и расположение отпечатков, это как раз тот случай". А значит, подытоживает журналист, отпечатки могут стать решающей уликой, чтобы установить, что за рулем фургона был мужчина, которого в этом подозревают, - Юнес Абуякуб. Этот человек еще на свободе, за ним охотятся на протяжении двух дней вдоль границы между Каталонией и Францией, говорится в статье.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.